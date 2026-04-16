博通 ASIC 接單熱 眾達沾光

博通近期先是拿下Google張量處理器（TPU）訂單，又奪得AI新創公司Anthropic大單，如今又延長與Meta自研AI晶片合作年限。博通接單捷報頻傳，將帶動自家光通訊業務跟著喊衝，助攻委外光通訊元件主要協力廠眾達-KY（4977）後市同步看俏。

法人看好，博通一路攻城掠地，眾達後續出貨表現有望持續衝高，伴隨共同封裝模組（CPO）世代全面到來，眾達營運表現有機會更亮眼。

博通近年來在ASIC領域成功拿下Google的TPU、Meta的MTIA等AI運算晶片委外開發及量產訂單，且由於博通原先自身就具備高速傳輸、網通等解決方案開發能力，因此在ASIC晶片接單暢旺的同時，博通也趁勢持續推動自家Tomahawk交換器產品搭配出貨。

眾達在博通交換器供應鏈當中，成功以外置雷射模組（ELSFP）、雷射光學封裝等產品線獲得博通青睞，且現在正在量產出貨階段。法人預期，隨著51.2T規格的Tomahawk-5今年滲透率持續拉高，眾達出貨有望逐季成長。

博通今年開始量產的Tomahawk 6的CPO版本Davisson，未來將有望納入更多供應鏈，業界看好，與博通長期合作的眾達將有望同步受惠，成為帶動後續業績成長的主要關鍵之一。

眾達當前營運主要以光纖通道（FC）為主，量產產品線從過去8G延伸到當前的64G及128G，隨著雲端服務供應商（CSP）對於長距離、高傳輸速度的光通訊需求持續升高，也讓博通及其相關供應鏈出貨動能開始逐步成長，眾達高階產品線出貨同步受惠。

據了解，眾達目前在中國大陸蘇州、馬來西亞檳城皆設有生產基地，檳城廠更比鄰博通大馬廠，讓眾達、博通雙邊能加速合作開發效率。