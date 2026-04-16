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Meta 與博通延長自研 AI 晶片合作 晟銘電、勤誠、雙鴻跟著旺
Meta透過與博通延長自研AI晶片合作期限，助益其ASIC AI伺服器出貨量能，對機殼、散熱等需求同步大增，主要協力廠晟銘電（3013）、勤誠（8210）、雙鴻（3324）跟著旺。
晟銘電是透過廣達（2382），成為Meta重要合作夥伴，並且已在冷卻機櫃與機構件取得關鍵認證，將直接承接Meta釋出的巨額硬體訂單。
晟銘電預估，從目前在手訂單及美系大客戶持續擴大資本支出的情況來看，今年AI市場依然相當樂觀，該公司因應客戶需求，正全力擴產，目前泰國廠已步入量產，台灣中壢廠也正在規劃擴增產能當中，估計整體冷卻機櫃產能有望翻倍成長。
雙鴻受惠AI伺服器水冷需求大爆發，3月營收衝上33.29億元，創單月新高，月增52.8%，年增91.7%。雙鴻預估，今年在泰國新產能持續挹注下，全年伺服器營收占比將衝上72%。
勤誠產能同樣吃緊，旗下美國全新NCT（新產品導入與打樣）廠區3月中旬落成啟用，馬來西亞量產基地則預計於今年陸續上線。
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