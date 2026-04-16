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全球首例！輝達發表量子模型 金寶、仁寶躋身第一梯隊夥伴

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
輝達發表全球第一個量子AI開源模型，展現執行長黃仁勳衝刺量子運算的決心。 （美聯社）
輝達發表全球第一個量子AI開源模型，展現執行長黃仁勳衝刺量子運算的決心。 （美聯社）

輝達搶在4月14日「全球量子日」發表全球第一個量子AI開源模型，在量子處理器校準和量子糾錯解碼兩大關鍵領域實現性能突破，解碼速度較傳統方案提升最高2.5倍，精度提升最高三倍，加速量子落地實現。

輝達量子運算布局邁步，台廠中，老牌代工廠金寶（2312）、仁寶（2324）先前已名列輝達量子電腦夥伴，受惠大。法人指出，金仁寶集團過去在輝達AI伺服器市場布局腳步落後其他台灣代工同業，但在量子布局躍居輝達第一梯隊夥伴，隨輝達量子布局大躍進，也讓金寶、仁寶大轉骨。

輝達這次發表全球第一個量子AI開源模型「Ising」系列，提供量子糾錯與校準的AI工具。

輝達執行長黃仁勳先前曾透露，輝達研發混合量子和傳統運算的解決方案「CUDA-Q」，讓量子電腦已能解決一些有趣問題。如今輝達更擴大AI與量子計算的深度融合，推出全球首個量子AI開源模型家族Ising，解決制約量子計算實用化的核心瓶頸。

黃仁勳表示，「AI對於讓量子計算走向實用至關重要」，並將Ising定位為量子機器的「控制平台」與「操作系統」，提高其穩定性。

在輝達積極推動下，仁寶作為輝達量子電腦重要夥伴，採用輝達CUDA-Q技術開發「CGA-QZ平台」，模擬與加速量子最佳化技術，和Ising所做的事情有異曲同工之妙，未來有機會成為台灣量子電腦發展的重要角色之一。

輝達另一重點量子布局是投資量子硬體製造商SEEQC。SEEQC日前展示全球首個全數位化的「古典-量子介面」原型，成功將量子電腦的核心功能整合進單一晶片，讓晶片能在與量子位元所需的低溫環境下運作，完成古典與量子元件的實體整合，若是將Ising模型放入這組晶片內運行，或許有機會達成一加一大於二的效果。

金寶是SEEQC戰略合作夥伴，雙方共同開發以SEEQC的SFQ控制晶片設計的常溫電子設備，金寶去年11月也公告以1,000萬美元入股SEEQC，成為其策略投資人。

輝達衝刺量子布局，激勵全球量子運算概念股全面勁揚，美股14日方面，SEALSQ、IonQ都暴漲超過20%；D-Wave Quantum、Quantum Computing、 Rigetti Computing則漲逾10%。

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