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博通、Meta 愛情長跑 可望釋出更多訂單 廣達、緯穎等吃甜

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者蘇嘉維蕭君暉╱綜合報導
博通14日與Meta共同宣布，雙方延長合作關係至2029年，博通持續為Meta打造2奈米自研AI推論加速器（MTIA）晶片，總量逾1GW（10億瓦），並規劃持續放大規模。（路透）
博通14日與Meta共同宣布，雙方延長合作關係至2029年，博通持續為Meta打造2奈米自研AI推論加速器（MTIA）晶片，總量逾1GW（10億瓦），並規劃持續放大規模。（路透）

博通14日與Meta共同宣布，雙方延長合作關係至2029年，博通持續為Meta打造2奈米自研AI推論加速器（MTIA）晶片，總量逾1GW（10億瓦），並規劃持續放大規模。

法人指出，博通為Meta打造的自研AI晶片在台積電（2330）生產，博通大單落袋，為台積電先進製程再添動能；Meta取得更多自研AI晶片後，也可望釋出更多AI伺服器代工訂單，帶旺廣達（2382）、緯穎（6669）等伺服器代工協力廠。

全球主要雲端服務供應商（CSP）採購輝達、超微的AI晶片之際，也全力發展自有AI晶片，打造ASIC AI伺服器，為ASIC AI伺服器市場帶來強勁成長動能。研調機構集邦科技（Trendforce）最新報告指出，今年全球AI伺服器出貨量可望年增28%，ASIC AI伺服器成長力道將大於GPU AI伺服器。

業界分析，此次博通與Meta延長合作期限，意味Meta加大衝刺自研AI晶片布局力道，助益廣達、緯穎等協力廠衝刺ASIC AI伺服器商機。

據了解，博通拿下Meta的MTIA晶片客製化晶片設計及量產訂單，後續將由台積電2奈米製程量產，其中，台積電轉投資創意將會先行承接v4世代的量產服務，因此將會包含下單至日月光（3711）投控進行封測，至於最終測試（FT）訂單將委由京元電（2449）負責，讓台灣半導體供應鏈大啖Meta自研AI晶片商機。

博通執行長陳福陽表示，「現在相較於最近的分析師報告，Meta的MTIA客製化晶片路線圖依然完好，我們目前正在出貨、且實際上也為未來幾代的客製化處理器（XPU）出貨，我們將在2027年之後擴大規模到好幾GW」。

Meta執行長祖克柏說，「Meta正與博通在晶片設計、封裝和網路技術方面展開全面合作，以建構大規模的運算基礎」，「隨著我們開始部署超過1GW的自研晶片算力，並在未來擴展至好幾GW，這項夥伴關係將為我們所建構一切提供更強效能與效率的量能」。

由於雙方合作規模擴大，2024年初加入Meta董事會的陳福陽，將在Meta今年度股東大會任期屆滿後，退出Meta董事會，未來將繼續擔任Meta公司及長祖克柏的顧問。

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