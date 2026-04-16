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ASML 二度調高年度營收展望 協力廠這一波要忙到2028

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

艾司摩爾（ASML）二度調高年度營收展望，意味出貨動能強勁，家登（3680）、帆宣（6196）等艾司摩爾台灣關鍵夥伴也將迎來更多訂單。帆宣董座高新明預告：「這一波訂單要忙到2028年」。

家登為艾司摩爾先進製程載具重要夥伴。家登先前提到，首季淡季不淡，集團母公司及子公司都將成長，2026營收動能看升，並持續推進美國日本及台灣等地布局。

家登強調，整體產能利用率已來到新高，當下首要任務為推進產能擴充，其中，台灣主要生產基地樹谷廠P2人力機台已到位，配合訂單陸續開出新產能。

家登指出，透過與上下游夥伴緊密合作，加大研發投入及技術拓展，衝刺先進封裝載具市占。帆宣是艾司摩爾極紫外光（EUV）機台次系統模組代工廠，更是艾司摩爾亞洲最大的供應商。帆宣在艾司摩爾的供應商代碼（vendor code）排名相當前面，稱得上是重量級的供應商。

帆宣表示，因應客戶新建廠及擴產需求續旺，帆宣南科六廠去年下半年已加入設備生產陣容。在建廠工程及設備訂單湧進下，預估這一波榮景要忙到2028年。

帆宣受惠先進封裝設備出貨放量，加上美日德及新加坡晶圓廠建廠陸續啟動，推升在手訂單維持高檔。

美國 日本 ASML

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