ASML 報喜！上季財報優於預期 二度上調展望 台積電好彩頭

全球半導體微影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）昨（15）日公布上季財報優於市場預期，並二度上調本年度營收展望，執行長傅凱高喊：「客戶正加速產能擴張計畫，在可預見的未來，供應將無法滿足需求」。

艾司摩爾的極紫外光（EUV）設備是台積電（2330）生產先進製程必備的機台。在台積電今（16）日法說會前夕，艾司摩爾繳出亮眼財報並再次上調年度展望，意味台積電先進製程訂單爆滿，正馬不停蹄採購EUV擴產，後市動能可期，搶先為台積電法說會報佳音。

艾司摩爾相關談話振奮市場，台積電昨天法說會前押寶行情持續發燒，盤中一度衝上2,100元新天價，終場收2,080元、漲25元，為史上收盤最高價，市值衝上53.94兆元新高。

艾司摩爾結算，上季毛利率53%，營收88億歐元，淨利27.6億歐元，每股純益7.15歐元，都高於市場預期，預估本季銷售淨額約84億歐元至90億歐元，毛利率約51%至52%。

艾司摩爾並二度調高本年度營收展望，由前一次釋出的340億歐元至390億歐元，調高為360億歐元至400億歐元，調幅約2.6%至5.9%；中間值則由365億歐元上修至約380億歐元，增幅約4%。

艾司摩爾預估，本年度毛利率約51%至53%。公司強調，最新財測已納入考量已實施、或潛在的出口管制措施。

傅凱表示：「晶片需求超出供應，作為回應，我們的客戶在獲得各自客戶的長期協議支持下，正加速各自2026年及之後的產能擴張計畫」，「我們的客戶已在過去幾個調高對我們產品的中長期需求預估」。

他說，「我們預期在可預見的未來，供應將無法滿足需求」，「正對從AI、行動到PC的終端市場造成強大制約」。

艾司摩爾預期，今年將生產至少60台第二先進的低數值孔徑極紫外光（Low-NA EUV）微影設備，「我們正逐季提高生產速度，預期2027年將能生產至少80台。」

艾司摩爾上季對台灣與南韓的新系統銷售占比都提高，對台灣銷售占比增至23%，高於去年第4季的13%，南韓占比更從22%翻增逾一倍，中國大陸占比則從36%陡降至19%。