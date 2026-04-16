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AI 熱潮持續發燙 電子業加班工時衝高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

AI熱潮持續發燙，主計總處昨（15）日公布最新統計，今年1至2月製造業加班工時平均達17小時，創22年同期最高紀錄；其中電子零組件業、電腦電子及光學製品業，更雙雙衝破統計以來同期新高，顯示科技業生產動能極為強勁。

觀察各行業表現，AI供應鏈仍是支撐勞動市場的領頭羊。電子零組件業前二月平均加班工時達28.3小時，年增2.2小時；電腦電子及光學製品業平均加班工時則為16.1小時，年增3.9小時。兩大重點產業均創下1979年有統計以來、47年來的同期最高點。

相較於科技業的蓬勃，傳統產業表現相對疲弱，加班工時多呈縮減。紡織業平均10.2小時，年減3小時；藥品及醫用化學品業6.9小時，年減1.2小時；非金屬礦物製品業亦減少1.2小時至16.1小時。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，根據勞動部數據，無薪假狀況已經有趨緩，截至3月底降至3,687人。

主計總處 電子零組件

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