凱擘斥資百億升級基礎建設 新世代寬頻10G服務正式推出

凱擘大寬頻今（15）日宣布，斥資百億元升級全台網路基礎建設與核心設備，從網路架構、連網設備到娛樂影音服務全面升級，正式推出「新世代寬頻10G」，為全台家用與企業用戶打造全方位寬頻服務。

凱擘以5年投資百億加速網路建設，與國際技術大廠Harmonic合作，布建「分散式存取架構」(DAA)，導入cOS虛擬化寬頻平台，引進XGS-PON技術，提供雙向高速寬頻服務，並結合人工智慧（AI）智慧維運，透過Smart Amp與AI自動調整，及時處理線路老化與環境干擾，提升訊號穩定度。

同時，凱擘亦將系統升級為DOCSIS 3.1 Ultra，同步優化光纖節點與核心傳輸系統，降低雜訊干擾，能有效提升頻譜利用率，並全面擴頻至1.2GHz，推升10倍上傳效能。

凱擘搭配兼顧投資效率與服務品質的「DAA/FTTH雙軌升級策略」，一方面在既有社區與住宅區，透過升級現有網路設備與架構，在不大幅更動線路的情況下提升網速，讓用戶更快享受到升級成果；另一方面，在新建案與商辦大樓等區域，直接導入全光纖網路，提供企業10G及100G更高速穩定的網路服務。

在全球加速邁向數位轉型的浪潮下，對稱頻寬已逐漸成為先進國家的發展指標。凱擘表示，在家庭應用層面，領先業界整合Mesh Wi-Fi 6全屋覆蓋技術，今年更率先導入新一代Wi-Fi 7設備，打造無死角高速上網環境；此外，更與國際資安品牌趨勢科技獨家合作，領先業界將防護功能整合在連網數據機Cable modem上，提供「網路守護家」服務；針對AI物聯時代，凱擘也與奧創獨家合作，開發數據機內建智能設備管理功能，讓用戶輕鬆管理家中物聯網設備。凱擘期望藉由數據機內建Wi-Fi 6/7、網路守護家、智能設備管理，將家中的數據機打造成為全涵蓋、全防護、全管理的Home Gateway。

對於新世代寬頻的來臨，凱擘大寬頻也提出兩大倡議：首先，寬頻與多元OTT搭配有線電視將會是未來寬頻服務的標準配備，以滿足消費者對於高速頻寬及影音娛樂的基本需求。再者，凱擘期待在可預期的將來，與同業以合作互補的方式取代彼此競爭的關係，因為要達到9成以上的網路可靠度，憑藉的是網路間的備援，致力於提升服務內容的價值而非單純打價格戰，同時呼籲公部門應該把異質網路公司備援電路放入標案規格中，共同建構台灣整體網路韌性。