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趨勢科技消費事業群新品牌TrendLife 下半年推出家用「Kaleida」產品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

因應AI技術帶來對企業與社會的影響，全球網路資安解決方案業者趨勢科技宣布旗下消費性事業群新品牌「TrendLife」，主打消費者數位生活防護的領導者，TrendLife將扎根於既有創新與資安專業基礎，積極回應AI形塑的消費者數位生活，以及其所伴隨而來的龐大機會與新興風險，持續提供全球數百萬消費者所長期信賴的業界領先方案與服務。

趨勢科技指出，資安環境正以極快速度演進，釣魚、勒索軟體、身分詐騙等威脅持續攀升，2025年AI金融詐騙在全球造成高達4,420億美元的損失；AI也為一般消費者帶來了與過去全然不同的新型風險。隨著越來越多家庭逐漸將AI工具融入日常生活，消費者對於資料隱私與可能被不當濫用的疑慮也日漸升高。

TrendLife針對台灣1,035名消費者進行的研究調查顯示，七成五的民眾在處理找工作、申請政府補助或報稅、進行大額購物或投資等人生事件時會使用AI工具協助處理，近七成（68.7%）受訪者對於個人資訊在AI工具中可能遭到不當使用，表達中度至高度的擔憂。也意味AI時代下的消費者數位生活防護亟需一套創新方法。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，AI正在改變現代家庭的生活、學習與連結模式，未來的資安保護不僅是防禦威脅，更要讓家庭在AI驅動的世界中，真正掌握自身安全與隱私的主導權。TrendLife相信，每一個家庭都應該能安心擁抱AI所帶來的可能性，且無須犧牲對自身數位生活的掌控。

TrendLife將推出消費者資安產業中的創新AI產品「Kaleida」，專為現代家庭打造，不同於現有僅以個人為中心的AI工具，Kaleida以「家庭」為一個整體作為設計理念，全方位保護每位家庭成員，應對AI時代所帶來的各種風險；同時支援家中孩子學習，以及協助執行如安排行程等生活日常。Kaleida以資安與隱私為核心基礎，結合可由每個家庭自行調整的管控與規範機制，讓每個家庭都能依自身需求建立專屬的運作模式，實現在AI時代中安心、無憂的家庭日常。

趨勢科技消費性事業群營運長郭登翔表示，長期以來，協助每個家庭對應各式各樣的網路風險，Kaleida透過在家庭成員之間建立符合家庭核心價值的共享情境，是負責任的AI治理所展現的實踐典範，在每一重要時刻為家庭提供穩定且可靠的後援。TrendLife目前已提供Kaleida搶先體驗，並預計於2026年下半年正式推出。

資安 趨勢科技

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