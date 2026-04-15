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金寶東莞廠完成出售 處分利益逾新台幣8億元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

EMS大廠金寶（2312）宣布出售中國東莞土地，總金額上看人民幣4.75億元（約合新台幣22億元），處分利益為人民幣1.89億元（約新台幣8.78億元），代表結束在東莞近30年的廠區，未來金寶新產能擴增將會聚焦在泰國菲律賓等東南亞地區。

金寶15日公告，完成處分中國東莞的土地及廠房，總交易面積達16萬3,697平方公尺，當中建物面積為22萬708平方公尺，交易總金額達人民幣4.75億元，交易相對人為東莞市長禧實業投資有限公司。

金寶指出，扣除原土地及建物之帳面價值及相關所得稅賦後，處分利益約為人民幣1.89億元（約新台幣8.78億元）。金寶該土地及建物原先在2025年1月15日公告預計將於人民幣5.3億元處分。

金寶 菲律賓 泰國 人民幣

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