太空中心授權捷揚航電銷售衛星GPGPU 國際買主接洽

國家太空中心（TASA）今天表示，與國內廠商捷揚航電共同開發GPGPU（通用圖形處理器），採用輝達晶片加上模組化設計，可使GPU晶片在太空環境中穩定運作，已授權由捷揚航電推廣銷售。據了解，已有國際買主表達興趣，具備跨入國際市場的實力。

TASA透過新聞稿表示，持續推動太空技術產業化，以計畫帶動關鍵技術研發，逐步展現成果，繼先前完成太空規感測器與光學酬載模組等產品授權後，近期再新增衛星GPGPU產品授權，產品已透過立方衛星飛試取得飛行履歷。

TASA說明，與捷揚航電共同開發的GPGPU，採用輝達晶片加上模組化設計，具備抗輻射設計與高效散熱能力，可使GPU晶片在嚴苛的太空環境中穩定運作，技術成熟度（TRL）達第9級，具備實際任務應用能力，象徵台灣在衛星即時運算與AI應用領域的重要進展。

TASA表示，這款衛星GPGPU去年底隨鐳洋科技打造的「黑鳶1號」衛星升空，在測試情境中，GPGPU內部預載100張影像資料，透過YOLO人工智慧模型進行即時影像辨識，並將判讀結果下傳地面，經比對與地面測試結果一致，驗證其在軌運算與資料處理能力。任務期間已完成5分鐘及10分鐘測試，後續將延長至15分鐘，進一步驗證系統穩定性。

TASA指出，GPGPU模組也規劃在創未來科技「鐘雀二號」任務中，再次進行飛行驗證，持續累積實績，強化產品可靠度與國際市場競爭力。

光學酬載產業深耕計畫主持人陳嘉瑞表示，隨著任務需求提升，衛星正從資料蒐集平台轉為具備即時運算能力的智慧節點，在軌資料處理與AI應用，將是未來太空任務重要發展方向。

陳嘉瑞說，透過在太空端即時執行影像判讀與資料分析，不僅可大幅降低資料回傳需求，也能提升任務反應速度與整體效率，甚至能即時辨識船隻、車輛或植被變遷，在偵測災害異狀時立即觸發警報，對遙測、災害監測與國土安全等應用具有關鍵價值。

捷揚航電指出，隨著衛星感測器解析度大幅提高，傳統「先回傳、再運算」模式面臨頻寬瓶頸與高昂成本。衛星GPGPU具備太空邊緣運算能力，實現「數據減量、情報增值」的目標。在通訊效能上，經由自動優化波束成形與頻譜資源分配，可提升低軌衛星陣列的通訊吞吐量，進一步支援衛星自主導航與避撞分析，讓衛星具備更高程度的智慧化操作能力。

TASA主任吳宗信表示，TASA肩負推動太空產業的責任，將持續協助國內廠商累積飛行履歷與系統整合經驗，讓台灣具備從元件、次系統到整體應用的發展能量。這次在軌驗證單片GPGPU邊緣運算成功，期待未來有更具挑戰與商業應用的任務驗證。

TASA指出，除光學酬載產業深耕計畫外，目前同步推動「通訊衛星研發與產業化」及「被動反射面天線合成孔徑雷達酬載計畫」，透過多元技術布局與產業合作，持續協助國內廠商跨足太空等級產品開發，累積飛行履歷，並鏈結國際太空供應鏈。