宏正深耕AI解決方案及消費性電子雙引擎 注入新成長動能

宏正（6277）自動科技表示，不僅看好AI機櫃與資料中心基礎設施持續增長趨勢，將深耕高階電源管理與機房解決方案以穩固核心競爭力；同時也積極把握USB產品的火熱需求，積極推廣全新「ATEN essentials」消費性電子系列產品。宏正將以雙軌並進的營運模式力求開創新的成長曲線，為公司注入新一波的成長動能。

宏正今年3月合併營收為4.45億元；累計今年第1季營收達12.93億元，較去年同期成長7.3%。宏正表示，成長主要受惠於台灣機櫃業務發酵，帶動台灣營收大幅年增33.4%，印度市場亦在政府投資專案挹注下，繳出年增24%的亮眼成績。觀察全球區域表現，亞洲與美洲市場分別成長10.8%及6.9%，展現穩健的成長態勢。

在產品線方面，宏正指出，USB周邊設備表現最為強勁，年增12.2%，而IT架構管理解決方案亦穩定增長9.7%，有效平衡專業影音產品的短期波動，確保整體營運穩健成長。