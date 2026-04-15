台灣大500員工參加「創新挑戰日」孵育21項實戰方案

台灣大哥大（3045）日前舉辦第五屆「創新挑戰日」，延續「創意行動，客戶心動」精神，吸引超過500 位同仁參與。今年21 項入圍提案以AI為核心，涵蓋從企業流程自動化、智慧健康管理到網路服務預測分析等多元領域。

台灣大指出，透過整年度系統化創新實踐輔導機制，賦能同仁落實想法，善用 AI，讓自己飛起來，本屆首度導入最小可行性產品（Minimum Viable Product, MVP）驗證機制與募資模擬，激勵同仁大膽想像、敏捷實踐，推升具備實質市場價值的提案。最終由跨部門組成的「5G門市智慧顧問」方案，獲本屆第一名，並獲得高階主管評定為可直接商轉，展現優異實踐成果。

台灣大哥大總經理林之晨表示，AI時代執行門檻大幅降低，因此關鍵回到能否解決真實問題。創新必須貼近市場痛點，為用戶Open Possible，讓他們因此能所不能。今年21組提案以AI為核心，同仁組織跨單位團隊，運用AI與Vibe Coding，展現從洞見走向實踐的執行力。林之晨指出，同仁發揮超人力，凝聚夥伴、驅動成長，將具備市場潛力的方案，轉化為公司下一階段降本增效的動能。

今年台灣大「創新挑戰日」提案多來自「OP 黑客節」團隊的創新延續。為強化提案的落地可行性，由跨事業單位主管組成的「克卜勒小組」於賽前透過「商業模式圖」與「創新聊一聊」交流輔導，協助團隊釐清目標客戶並優化商業邏輯。本屆評選標準更導入 MVP（最小可行性產品）驗證機制，將「行動驗證」評分占比提升至 50%，要求提案不僅止於技術可行，更需透過實質驗證展現市場價值。

台灣大指出，特別舉辦「募資模擬」，由參與同仁化身投資人，評估提案的商業吸引力，從開發初期即導入市場思維。台灣大自推動創新制度以來，累計至今已頒發總計超過 200 萬獎勵金，持續激勵同仁將創意轉化為公司與客戶的成長動能。

台灣大自2020年全面升級創新提案制度，由董事長蔡明忠擔任主委的「創新管理小組」統籌指導，搭配「創新提案募集」、「OP 黑客節」及「創新挑戰日」三階段推進，形成完整且持續的創新實踐輔導機制，將創新 DNA 深度融入公司文化。

同時，透過跨事業單位中高階主管組成的「克卜勒小組」的輔導下，台灣大已逐步建立從創意發想、概念驗證（POC），到MVP市場價值驗證的完整創新轉化機制。透過層層驗證與快速迭代，已有多項提案完成概念驗證（POC），並於流程自動化、財務管理及人機協作等多個領域實際落地應用，部分成果更進一步申請專利，擴大內外部影響力。台灣大透過完整的創新治理流程，賦能同仁升級為 AI 超人，將創新DNA融入日常，打造可持續運轉的「創新成長飛輪」，持續為客戶、股東與社會創造價值。