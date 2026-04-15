終於拍板賣了！群創五廠148.5億元賣給日月光 獲利約133億元

群創（3481）15日公告，處分南科五廠房及附屬設施，以總價148.5億元予日月光半導體製造公司，預計處分利益約新台幣133億元。

群創揭露，交易建物面積：18萬4,313.95平方公尺 （折合5萬5,754.97坪），交易總金額新台幣148.5億元。預計處分利益約新台幣 133 億元，實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳。

群創公告，處分目的是為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金。同時，為加速買賣標的之移交時程，雙方將另行簽署提前廠房使用補償協議，由群創加速進行製程設備及特定廠務設備之拆卸、搬遷與清運作業，並由日月光半導體公司補償群創因此產生的移除成本（預估約9.82億元）。