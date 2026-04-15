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經濟部助攻智慧防護技術落地 資策會發表「跨域載具AI智慧安全系統」

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會軟體院推出臺灣首套專為特殊車輛設計的「跨域載具AI智慧儀表板」，於14日在2026年台北國際車用電子展正式亮相。資策會提供
資策會軟體院推出臺灣首套專為特殊車輛設計的「跨域載具AI智慧儀表板」，於14日在2026年台北國際車用電子展正式亮相。資策會提供

經濟部技術司支持推動下，財團法人資訊工業策進會軟體技術研究院（資策會軟體院）於14日發表全台首創應用ATV的「跨域載具AI智慧安全警示系統」，透過AI多模態感測融合與邊緣運算技術，補足特殊載具在非道路場域長期缺乏主動安全防護的缺口。

該技術已成功協助國內車電廠商對接國際品牌客戶，取得逾新台幣億元海外訂單，展現臺灣在特殊載具智慧安全市場的技術競爭力。

在崎嶇地形、沙灘或農林場域中，外型靈活的全地形車（ATV）廣泛應用於巡檢與作業任務，但受限於視野與環境條件，安全防護需求相對更高。

經濟部技術司長期透過科技專案資源促進法人與產業夥伴跨域合作，聚焦AI多模態感測融合、智慧安全與載具應用等關鍵技術研發，積極推動人工智慧與智慧載具等重點領域發展，協助國內業者強化系統整合能力與差異化技術優勢，進一步拓展國際市場機會，展現臺灣在智慧化安全應用領域的研發能量與產業競爭力。

資策會軟體院蒙以亨院長表示，ATV等全地形載具應用，經常面臨夜間零照度、越野揚塵及光線劇烈變化等極端環境，安全防護需求高，但相關法規與系統導入相對不足。

他指出，資策會不只是開發一套警示系統，解決產業痛點，更是透過AI軟體定義硬體（Software-Defined Hardware）架構，為臺灣車電產業鏈建立具高度差異化的技術門檻，將前瞻AI演算法轉化為具備高度韌性的實務方案，協助國內業者從傳統零組件供應，升級為具備系統整合能力的智慧安全領航者，真正實現臺灣技術、全球落地。

在技術設計上，研發團隊整合雷達、可見光與熱成像等多元感知元件，建立專屬感知架構與警示邏輯，可提供前方碰撞預警（FCW）、後方追撞警示（RCW）、盲區偵測（BSD）及人員墜落警示等主動安全功能，提升特殊載具在低能見度與複雜地形中的即時判斷能力。

系統並採用「雙路影像獨立推論架構」，可同步執行前方環境辨識與後方人員監控，在低功耗條件下維持低延遲與高可靠度的即時回饋，兼顧邊緣運算效率與系統穩定性。

在產業合作方面，資策會軟體院扮演技術整合與產業鏈串聯角色，攜手造隆、耐能智慧、宗盈、泰金寶、環隆及瑞柯等車電與AI技術業者，從AI晶片、感測模組到系統整合共同打造完整解決方案，展現臺灣跨域整合的研發能量。該技術亦將於台北國際汽機車零配件展、臺灣國際智慧移動展及台北國際車用電子展亮相。

資策會表示，未來將會持續深化AI軟體技術與韌性架構，推動智慧安全系統拓展至更多跨域載具應用場景，並透過技術研發與產業鏈串聯機制，扶持資服業者強化AI軟體能力與系統整合能量，協助業者由技術研發走向市場應用，落實與民興利的發展目標，進一步強化臺灣在全球特殊載具智慧化供應鏈的關鍵地位。

資策會軟體院發表全台首創「跨域載具AI智慧安全系統」，能克服全地形車（ATV）於夜間零照度、越野塵土飛揚及光照急遽變化的極端操作環境，補齊特殊載具長期缺乏主動安全防護的缺口。資策會提供
資策會軟體院發表全台首創「跨域載具AI智慧安全系統」，能克服全地形車（ATV）於夜間零照度、越野塵土飛揚及光照急遽變化的極端操作環境，補齊特殊載具長期缺乏主動安全防護的缺口。資策會提供

資策會軟體院發表全台首創「跨域載具AI智慧安全系統」，圖為貴賓合影，左起為：資策會軟體院劉暐辰組長、義隆電葉儀晧董事長、資策會軟體院蒙以亨院長、經濟部產業技術司郭肇中司長、ARTC廖學隆總經理。資策會提供
資策會軟體院發表全台首創「跨域載具AI智慧安全系統」，圖為貴賓合影，左起為：資策會軟體院劉暐辰組長、義隆電葉儀晧董事長、資策會軟體院蒙以亨院長、經濟部產業技術司郭肇中司長、ARTC廖學隆總經理。資策會提供

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