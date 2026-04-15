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義大利資安新創Exein在台成立亞太營運中心 攜手台廠建立新資安標準

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣是AI伺服器出貨重鎮，義大利資安新創艾芯軟體（Exein）宣布在台灣成立亞太營運中心與台北辦公室，作為區域營運與技術基地，攜手台灣重要夥伴包括聯發科、信驊等IC設計和伺服器晶片龍頭及亞太地區夥伴，推動將「執行階段資安」（Runtime Cybersecurity）作為物聯網（IoT）生態系中重要配置。

IoT應用大幅成長，歐盟《資安韌性法》將於2027年12月11日全面實施，執行所有在歐盟市場銷售、包含數位組件的硬體和軟體產品，需具備橫跨完整生命周期的強制網路安全標準，提升歐洲數位產品的整體安全水準，其中「SBOM（軟體材料清單）」成為強制要求。Exein的AI驅動執行階段防護技術，在裝置端即時提供資安防護，合作夥伴包括與聯發科Genio平台整合，提供物聯網製造商原生、即時威脅偵測與自動化漏洞通報機制；今年3月與信驊合作，將Exein Runtime整合到信驊遠端伺服器管理晶片（BMC），切入伺服器市場。

Exein去年剛完成1億歐元的新一輪融資，用以擴大亞洲市場。Exein創辦人暨執行長Gianni Cuozzo表示，預估至2030年全球將有超過250億台連網裝置，但也有約三成的資安漏洞與IoT裝置相關，裝置端成為資安攻擊的重要入口。Exein執行階段防護技術直接嵌入裝置與韌體，在裝置運作期間即時偵測異常行為與潛在威脅，並將影響控制在1%以下。

Exein亞太暨日本副總裁莊景明指出，目前台北辦公室配置10人、因應需求再持續徵才。因應CRA等國際資安法規將陸續推動，Exein攜手聯發科、信驊等OEM與系統生態整合夥伴，推動資安機制導入產品設計與開發流程，協助企業從產品設計初期即符合合規要求，強化區域資安生態系。

亞太 OEM 資安 聯發科

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