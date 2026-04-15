快訊

川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器

聽新聞
0:00 / 0:00

數產署衛星數位應用創新大賽 20隊獲獎跨足災防等主題

中央社／ 台北15日電
數發部數產署15日表示，首屆「衛星數位應用創新大賽」頒獎典禮落幕，共20組團隊獲獎，作品涵蓋災害防救、智慧漁業、遠距醫療及冷鏈物流等多元領域。（數產署提供）中央社
數發部數產署15日表示，首屆「衛星數位應用創新大賽」頒獎典禮落幕，共20組團隊獲獎，作品涵蓋災害防救、智慧漁業、遠距醫療及冷鏈物流等多元領域。（數產署提供）中央社

數發部數產署舉辦首屆衛星數位應用創新大賽頒獎典禮，獲獎作品涵蓋災害防救、智慧漁業、遠距醫療及冷鏈物流等多元領域。數產署長林俊秀表示，競賽能有效促進參賽團隊與需求端、資服業者媒合，加速研究成果由概念驗證（PoC）邁向實際落地應用。

數產署今天發布新聞稿表示，首屆衛星數位應用創新大賽頒獎典禮於昨天舉行，這次競賽以「ConnectBeyond 鏈結衛星通訊未來」為主軸，共吸引全台131組團隊，最終選出金獎及評審特別獎共20隊，展現台灣在衛星通訊、定位與遙測的應用創新實力。

林俊秀指出，這次競賽不僅是創意的競技場，更是以「產業需求帶動創新」為核心的機制，競賽特別邀集陽明海運、芳興科技、養殖協會及對外漁業協會等單位提出真實產業痛點，讓參賽團隊能針對真實場景開發解決方案。

林俊秀表示，透過這項機制能有效促進參賽團隊與需求端、資服業者媒合，加速研究成果由概念驗證（PoC）邁向實際落地應用，這次獲獎的20組團隊中，高達18隊為「產學合作」隊伍，顯示競賽已成功帶動資通訊業者與學研能量深度結合。

數產署說明，這次獲獎作品涵蓋多元領域，如中華電信與連江縣消防局合作「衛星／行動通訊雙模聯網」方案，以衛星作為災時通訊備援機制，在地面網路中斷時，仍可維持救災指揮與資訊傳遞，成為確保應變不中斷的重要「數位生命線」。

數產署指出，多項作品聚焦遠洋漁業通訊、智慧冷鏈物流及海事安全管理等議題，透過低軌衛星補足公海通訊不足的限制，使醫療支援、物流監控與安全管理得以即時運作，展現高度落地潛力。

數產署表示，這次競賽成功串聯台灣科技大學、台北科技大學、中央大學、中山大學、成功大學及台東大學等16所大專院校，與26家資通訊業者形成跨域合作網絡。未來將持續優化競賽與實證機制，結合補助計畫推動「競賽、實證、產業合作」三位一體模式，協助優秀方案走向商業化並鏈結國際市場，逐步建構完整的台灣衛星應用服務生態系。

數位 團隊

延伸閱讀

貓咪盃競賽 百隊中小學生爭奪資訊應用桂冠

清大生邊緣運算衛星系統 國際太空黑客松獲獎

成大研發微型機器人微流體平台 國際發明展奪獎

INNOPAD TAIPEI 臺北新創旗艦基地啟動新創招募 打造 AI 創新樞紐

相關新聞

終於拍板賣了！群創五廠148.5億元賣給日月光 獲利約133億元

群創（3481）15日公告，處分南科五廠房及附屬設施，以總價148.5億元予日月光半導體製造公司，預計處分利益約新台幣133億元。

商用AI「答錯比不答更糟」…Appier以可信任Agentic AI促進消費者體驗

近年不少針對消費者的產業大量導入AI代理工具，包括處理客服與銷售。但AI代理發生錯誤機率太高、甚至「一本正經胡說」讓消費者暴怒，AI原生的Agentic AI即服務（AaaS）業者Appier指出，企業真正擔心的不是「AI能不能用」，而是「AI可不可以被信任」。Appier以前瞻研究與技術創新賦能AI「自我覺察力」，讓AI有自知之明，學會在關鍵時刻精準提問、進行風險評估、掌握自身能力邊界。相關技術導入旗下廣告雲、個人化雲與數據雲產品線，推動AI「可信任」，成為企業可靠的決策參考。

AI需求點火！電子零組件加班工時寫47年新高

AI浪潮持續發燙。主計總處公布最新統計，今年1至2月製造業加班工時平均達17小時，創下22年來同期最高紀錄；其中，電子零組件業、電腦電子及光學製品業，更雙雙衝破統計以來同期新高，顯示科技業生產動能極為強勁。然而，中東地緣政治風險劇增，國際油價波動已成為牽動國內物價與後續產業成本轉嫁的關鍵變數。

台積電催供應鏈在地化 日半導體材料商JSR在台投資CMP材料研發中心

台積電（2330）（TSMC）持續推動供應鏈在地化，日本光阻液及研磨液大廠JSR台灣捷時雅電子材料與台灣應用材料合作，宣布於新竹成立先進平坦製程解決方案聯合研究中心，台積電研究發展副總章勳明親自站台，強調先進製程中CMP機械平坦化技術重要性高，挑戰堪比將一座棒球場地板高低落差磨到小於一根頭髮厚度。

創見擴展嵌入式鏡頭模組產品 強化 AIoT 視覺應用布局

全球儲存領導品牌、創見（2451）資訊15日推出多款支援GMSL2、MIPI CSI-2 與USB介面的嵌入式鏡頭模組，提供從入門到高階的完整影像解決方案，透過多元介面整合高解析影像與低光優化技術，協助系統整合商與開發者快速導入AI視覺功能，廣泛應用於智慧製造、智慧交通、機器人、智慧零售、一般臨床醫療與安防監控等AIoT場景。

Gemini個人化智慧服務 今日正式在台推出

Google今（15）日宣布，今年初在美國推出的「個人化智慧服務」（Personal Intelligence），今日起正式在台灣推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。