數產署衛星數位應用創新大賽 20隊獲獎跨足災防等主題

數發部數產署舉辦首屆衛星數位應用創新大賽頒獎典禮，獲獎作品涵蓋災害防救、智慧漁業、遠距醫療及冷鏈物流等多元領域。數產署長林俊秀表示，競賽能有效促進參賽團隊與需求端、資服業者媒合，加速研究成果由概念驗證（PoC）邁向實際落地應用。

數產署今天發布新聞稿表示，首屆衛星數位應用創新大賽頒獎典禮於昨天舉行，這次競賽以「ConnectBeyond 鏈結衛星通訊未來」為主軸，共吸引全台131組團隊，最終選出金獎及評審特別獎共20隊，展現台灣在衛星通訊、定位與遙測的應用創新實力。

林俊秀指出，這次競賽不僅是創意的競技場，更是以「產業需求帶動創新」為核心的機制，競賽特別邀集陽明海運、芳興科技、養殖協會及對外漁業協會等單位提出真實產業痛點，讓參賽團隊能針對真實場景開發解決方案。

林俊秀表示，透過這項機制能有效促進參賽團隊與需求端、資服業者媒合，加速研究成果由概念驗證（PoC）邁向實際落地應用，這次獲獎的20組團隊中，高達18隊為「產學合作」隊伍，顯示競賽已成功帶動資通訊業者與學研能量深度結合。

數產署說明，這次獲獎作品涵蓋多元領域，如中華電信與連江縣消防局合作「衛星／行動通訊雙模聯網」方案，以衛星作為災時通訊備援機制，在地面網路中斷時，仍可維持救災指揮與資訊傳遞，成為確保應變不中斷的重要「數位生命線」。

數產署指出，多項作品聚焦遠洋漁業通訊、智慧冷鏈物流及海事安全管理等議題，透過低軌衛星補足公海通訊不足的限制，使醫療支援、物流監控與安全管理得以即時運作，展現高度落地潛力。

數產署表示，這次競賽成功串聯台灣科技大學、台北科技大學、中央大學、中山大學、成功大學及台東大學等16所大專院校，與26家資通訊業者形成跨域合作網絡。未來將持續優化競賽與實證機制，結合補助計畫推動「競賽、實證、產業合作」三位一體模式，協助優秀方案走向商業化並鏈結國際市場，逐步建構完整的台灣衛星應用服務生態系。