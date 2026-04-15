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AI需求點火！電子零組件加班工時寫47年新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
電子零組件業、電腦電子及光學製品業平均加班工時均創下1979年有統計以來、47年來的同期最高點。示意圖。圖／AI生成
電子零組件業、電腦電子及光學製品業平均加班工時均創下1979年有統計以來、47年來的同期最高點。示意圖。圖／AI生成

AI浪潮持續發燙。主計總處公布最新統計，今年1至2月製造業加班工時平均達17小時，創下22年來同期最高紀錄；其中，電子零組件業、電腦電子及光學製品業，更雙雙衝破統計以來同期新高，顯示科技業生產動能極為強勁。然而，中東地緣政治風險劇增，國際油價波動已成為牽動國內物價與後續產業成本轉嫁的關鍵變數。

觀察各行業別表現，AI供應鏈仍是支撐勞動市場的領頭羊。電子零組件業1至2月平均加班工時達28.3小時，年增2.2小時；電腦電子及光學製品業平均加班工時則為16.1小時，年增3.9小時。兩大重點產業均創下1979年有統計以來、47年來的同期最高點。

相較於科技業的蓬勃，傳統產業表現相對疲弱，加班工時多呈縮減。紡織業平均10.2小時，年減3小時；藥品及醫用化學品業6.9小時，年減1.2小時；非金屬礦物製品業亦減少1.2小時至16.1小時。

由於過去勞動部公告的減班休息（無薪假）產業中，傳產多為大宗，包含機械設備業、金屬製品業，其他運輸工具及其零件業等。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，根據勞動部數據，無薪假狀況已有趨緩，截至3月底降至3,687人。

譚文玲表示，目前加班工時仍維持高檔，顯示勞動動能穩定，只是中東局勢持續動盪，隨著美國啟動封鎖荷莫茲海峽，國際原油價格一度衝破每桶100美元，目前市場已出現連鎖反應，部分航班因成本激增或戰火影響被迫取消或漲價，衝擊觀光旅遊市場，後續地緣政治風險是否進一步衝擊國內產業發展，仍需須視戰事持續的時間與規模而定。

加班 電子零組件 AI 主計總處 供應鏈 中東

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