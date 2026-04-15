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台積電催供應鏈在地化 日半導體材料商JSR在台投資CMP材料研發中心

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
JSR在新竹投資設立先進平坦製程解決方案聯合研究中心，15日開幕典禮。圖左起Applied Materials CMP 總經理Derek Witty、Applied Materials 亞太區半導體事業群台灣區總裁余定陸(Erix Yu)、台積電ATMD副總經理章勳明博士(Simon Jang)、台積電ATMD處長陳科微薄士(K.W. Chen)、JSR 株式會社董事長兼執行長堀哲朗( Hank Hori)、及JSR 電子事業部總經理木村徹(Toru Kimura)共同啟用先進平坦化製程解決方案聯合研究中心。記者王郁倫／攝影
JSR在新竹投資設立先進平坦製程解決方案聯合研究中心，15日開幕典禮。圖左起Applied Materials CMP 總經理Derek Witty、Applied Materials 亞太區半導體事業群台灣區總裁余定陸(Erix Yu)、台積電ATMD副總經理章勳明博士(Simon Jang)、台積電ATMD處長陳科微薄士(K.W. Chen)、JSR 株式會社董事長兼執行長堀哲朗( Hank Hori)、及JSR 電子事業部總經理木村徹(Toru Kimura)共同啟用先進平坦化製程解決方案聯合研究中心。記者王郁倫／攝影

台積電（2330）（TSMC）持續推動供應鏈在地化，日本光阻液及研磨液大廠JSR台灣捷時雅電子材料與台灣應用材料合作，宣布於新竹成立先進平坦製程解決方案聯合研究中心，台積電研究發展副總章勳明親自站台，強調先進製程中CMP機械平坦化技術重要性高，挑戰堪比將一座棒球場地板高低落差磨到小於一根頭髮厚度。

為提高供應韌性，台積電要求供應商在地化，JSR台灣捷時雅除日前宣布與華立李長榮化工合資台灣捷時雅先進製造股份有限公司，預計在雲林廠量產無機光阻劑，預計一年半後驗證，2年後正式量產，支援台積電2奈米、1.6奈米與1.4奈米等先進製程，而JSR也於15日宣布新竹湖口先進平坦製程解決方案聯合研究中心啟用，與應材CMP機台合作開發次世代先進研磨液。

看重此次投資，日本JSR株式會社社長兼執行長堀哲郎、JSR電子材料事業部總經理木村徹、應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸、華立董事長張尊賢都出席開幕典禮。

半導體先進製程技術挑戰高，黃光微影製程若是蓋房子，則CMP製程有如平坦化打地基，JSR主管表示，當半導體製程從10奈米微縮至2奈米時，容忍度縮小5倍，對平坦化的要求極度嚴苛，CMP耗材重要性也大幅提昇，加上背面供電使製程中的耗材用量倍增，台積電因此更期望關鍵供應鏈能在地提供服務，增加時效。

堀哲郎指出，由於先進製程技術挑戰高，為此客戶期望加速供應鏈在地化，過去原料從日本送到台灣約需一至兩周時間，現在若研發人力跟實驗資源移到台灣，在地實驗完可以馬上送客戶驗證，大幅縮短時間，未來也期望在地材料供應商能一起配合提高速度。

堀哲郎指出，地緣政治與客戶要求是在地化生產的重大推力，除了台灣，JSR也會投入龐大資源支援台積電美國亞利桑那州（Arizona）廠區的發展。

章勳明表示，他30年前加入台積電時是公司第一位CMP工程師，從6吋晶圓一路磨到12吋，當時CMP供應商百家爭鳴，如今供應家數也縮減，JSR跟應材都在當時脫穎而出成台積電傑出供應商，2005年更曾協助台積電在銅製程研磨取得突破，他也獲得首屆創新改革獎。

他也用美食打比方，他指出應用材料的設備和JSR的研磨液就像是「廚具與食材」，而台積電是「大廚」，必須將三者完美配合，才能做出米其林等級的料。

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