尖點私募案兩大客戶欣興、臻鼎擬砸錢強化合作

鑽針廠商尖點（8021）日前董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債案，將於115年5月26日召開股東會決議該私募案，近期兩大客戶載板龍頭欣興（3037）、PCB龍頭臻鼎-KY（4958）兩大客戶先後公布擬參與私募無擔保轉換公司債一案，交易總金額分別不超過新台幣2.1億元、不超過1.9億元。業界認為，尖點兩大客戶參與私募案不僅是包產能更有後續深化合作的長期規畫。

尖點為一線PCB載板廠商高階鑽針供應商，產能持續供不應求正積極擴充產能。尖點先前公告，選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益：在於因應公司營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接協助公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面助益。此次私募轉換公司債轉換後之普通股，其權利義務與原發行普通股股份相同。

尖點此次私募轉換公司債之實際定價日、實際轉換價格及實際發行價格，擬提請其股東會，將於不低於其股東會議成數之範圍內，授權其董事會依相關法令及視日後洽定特定人情形和市場狀況訂定之。

欣興已在4月10公告擬認購尖點科技股份有限公司私募無擔保轉換公司債交易總金額：不超過新台幣2.1億。欣興也是尖點子公司之董事。欣興當時已說明選定關係人為交易對象之原因：鞏固供應鏈關係，強化雙方合作。公司認購該私募轉換公司債之義務，以尖點之股東會通過該私募案為先決條件之一。此次私募為策略性投資，待尖點股東會決議通過私募案後私募價格及轉換價格決定後再另行公告。

臻鼎-KY今日也公布代子公司臻鼎科技股份有限公司公告擬認購尖點科技股份有限公司國內第二次私募無擔保可轉換公司債交易單位數量：不超過1,900張，認購總面額不超過新台幣1.9億元，取得或處分之具體目的或用途：策略投資。