TrendForce預估2026年整體伺服器出貨量年增13%

根據TrendForce最新伺服器（server）產業研究，儘管2026年人工智慧（AI）將同步推升通用型server與AI server需求，但因供應商優先分配產能給利潤較高的AI server，導致多項通用型server零組件交期明顯拉長；全年整體server出貨量有望年增近20%，目前預估將保持在13%左右，難以完全反映市場潛在購買力。

TrendForce表示，通用型server訂單需求穩健，原已面臨PCB、CPU供應吃緊問題，目前兩項核心零組件的交期已長達近一年。此外，近期電源IC、BMC(基板管理控制器) IC交期同樣顯著延長。

PMIC方面，由於AI server對電源密度的需求遠高於通用型server，又屬於供應商優先供貨的品項，八吋晶圓BCD(Bipolar – CMOS – DMOS)製程因此大幅偏向AI PMIC。雪上加霜的是，因Samsung計畫關閉韓國S7八吋晶圓廠，將進一步排擠通用型server使用的PMIC產能，交期因此將從21-26周延長至35-40周。

BMC同樣主要採用成熟製程，晶圓代工廠考量產能有限，傾向先滿足利潤較高、需求更急迫的AI專用晶片訂單，壓縮通用型BMC的產能配額，導致交期從過往的11-16周，拉長至21-26周。

在AI server部分，來自雲端服務供應商(CSP)的強勁需求，將支持2026年出貨量年增約28%，預料ASIC AI server的出貨成長力道將大於GPU AI server。惟考量Meta、AWS等業者自研晶片調校耗時，有出貨遞延風險，TrendForce將2026年ASIC占整體AI server比例從原本的近28%，微調成27%左右，GPU機種維持占大宗。

TrendForce指出，在全球供應鏈配置不均，以及核心半導體零組件交期瓶頸的影響下，通用型server出貨成長相對AI server受限，連帶將造成2026年整體server的出貨表現面臨增長天花板。無法在短期內被滿足的超額訂單和強勁的採購動能，預計將因等候產能、料件到位的時間差，往後延續至2027年。