創見擴展嵌入式鏡頭模組產品 強化 AIoT 視覺應用布局

全球儲存領導品牌、創見（2451）資訊15日推出多款支援GMSL2、MIPI CSI-2 與USB介面的嵌入式鏡頭模組，提供從入門到高階的完整影像解決方案，透過多元介面整合高解析影像與低光優化技術，協助系統整合商與開發者快速導入AI視覺功能，廣泛應用於智慧製造、智慧交通、機器人、智慧零售、一般臨床醫療與安防監控等AIoT場景。

創見指出，隨著邊緣運算與人工智慧技術的快速發展，影像資料已成為智慧系統判斷與決策的重要依據，公司的嵌入式鏡頭模組，針對不同應用需求提供多樣化產品選擇，涵蓋高解析影像、低光環境優化、高幀率輸出、高動態範圍（HDR）與多元介面整合，相容NVIDIA Jetson Orin Nano/NX、AGX Orin及Raspberry Pi 5等主流AI平台，協助客戶在效能、功耗與系統整合之間取得最佳平衡，提升AI辨識準確度並縮短開發時程。

創見針對不同應用層級提供清晰的產品定位與型號，包括進階影像解決方案、ECM300M22與ECM300G2F採用STARVIS 2先進影像處理技術，具備5MP高解析度與優異的低光成像能力，適用於智慧安防、工業檢測與高精度機器視覺；快速整合解決方案、ECM310U2M與ECM100U2C採用USB介面設計並支援即插即用，可有效縮短開發時程，適合AI開發平台與原型驗證；高性價比解決方案、ECM100M22提供MIPI CSI-2介面，兼具低功耗與穩定性，適用於大規模部署的嵌入式裝置。

創見嵌入式鏡頭模組可廣泛導入各類智慧應用場域，從智慧製造的自動光學檢測（AOI）和機器人自動化設備、到智慧零售與博弈市場的人流分析、全天候安防監控與ADAS系統，以及輔助型醫療設備如病患監測與遠距醫療等，創見憑藉超過十年的影像技術累積，掌握各產業對高品質影像與穩定整合的需求，除了提供靈活的客製化服務，更提供ISP（影像訊號處理器）調校工具，優化影像品質，確保在不同拍攝環境下皆能維持穩定一致的成像表現，協助客戶打造最佳的影像解決方案，加速智慧應用落地。