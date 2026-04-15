嶺東科大整合教學、實作跨域接軌就業 打造即戰力商管人才

在產業快速轉型與數位浪潮席捲下，如何培育具跨域整合能力、能即時上場的商管人才，已成高教重要課題。嶺東科技大學商管學院整合教學、實作與就業資源，打造從入學到就業無縫接軌的人才培育模式，提升學生職場即戰力。

嶺東科技大學商管學院涵蓋企業管理、國際企業、行銷與流通管理、財務金融及會計資訊等系所，並設有EMBA在職專班，建構完整培育體系。校長陳仁龍表示，學校積極與企業合作，推動從技高、科大到就業的縱向培育模式，導入企業實務、證照輔導與專案訓練，讓學生在學期間即對接職場需求。

嶺東科技大學副校長魏清圳指出，學校位處中台灣產業核心，緊密連結工業區、精密機械與科技園區資源，強化產學合作動能，讓學生得以提早接軌產業脈動。

魏清圳說，在教學上，學院以「智慧商管」為發展主軸，導入BID（Business、Intelligence、Design）跨域整合模式，結合商業管理、人工智慧與設計思維。透過跨院師資整合，將AI與資訊專業導入商管課程，發展智慧金融、智慧零售與跨境電商等實務教學，讓學生在情境操作中培養數據分析、營運決策與數位轉型能力。

嶺東科技大學指出，企業管理系積極爭取中科人才培育與就業學程計畫，提供學生進入優質企業實習機會；行銷與流通管理系獲2025年「Cheers」評選為全國最具實習資源校系之一，提升學生與產業接軌能力；國際企業系透過競賽培育實戰力，榮獲全國大專院校B2B跨境電商暨AI創新提案競賽第一名，展現新興商務競爭優勢。

在專業養成部份，會計資訊系校友通過專技高考取得會計師資格，展現紮實培育成果，也突顯財金與會資領域的專業實力。魏清圳強調，商管教育不僅傳授知識，更重視培養學生洞察問題與提出解方的能力，讓學生畢業即能銜接職場。