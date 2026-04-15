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Gemini「個人化智慧服務」正式在台推出 跨 App 擷取資訊打造專屬行程

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google Gemini團隊15日在官方部落格宣布，Gemini 「個人化智慧服務」正式在台推出，安全連結Gmail、相簿與YouTube，跨應用程式擷取資訊為用戶打造專屬行程與推薦，且確保隱私安全、完全由用戶控管。Google初期將逐步向符合資格的Google AI Plus、Pro和Ultra訂閱者的個人Google 帳戶推出這項體驗，預計未來幾周內推廣至免付費使用者。

今年年初，Gemini在美國推出「個人化智慧服務」（Personal Intelligence），讓Gemini能學習對用戶重要的資訊，提供更貼近生活的協助，這項服務今天正式進入台灣。

「個人化智慧服務」能安全地連結來自Gmail和Google相簿等應用程式的資訊，讓Gemini成為專屬的得力助手。用戶可以完全掌控要連結哪些應用程式，且只需要一鍵就能連結Gmail、相簿、YouTube和搜尋等服務。

「個人化智慧服務」擁有跨複雜來源的邏輯推理能力，以及從電子郵件或相片等特定來源擷取細節以回答問題的能力；Gemini能結合這些資訊，跨越文字、相片和影片，提供更貼近個人的回應。

舉例來說，當用戶規劃端午連假前往澎湖旅遊時，只需詢問Gemini，它就可以整理Gmail 中的訂單資訊，結合相簿中的收藏與YouTube的觀看紀錄，生成完整行程與個人化推薦，不需在多個應用程式間切換。

Google強調對隱私的保護。包括連結應用程式的功能預設為關閉，由用戶選擇是否開啟、決定具體要連結哪些應用程式，並且隨時可以將其關閉。啟用後，Gemini會存取資料來回答特定要求，並執行任務。由於這些資料原本就安全地儲存在Google系統中，不需要將敏感資料傳送到其他地方，就能開始享有個人化的體驗。

Gemini 會盡可能標註或說明它從連結來源中所使用的資訊，讓用戶可以進行驗證。如果覺得回覆不符合需求，只要當場糾正它即可，例如和Gemini 說：「記住，我比較喜歡靠窗的座位。」或在特定對話中，重新生成未經個人化的回覆，或是使用「臨時對話」（temporary chat）進行不包含個人化資訊的交談。

舉例來說，用戶拍下伴手禮的照片、Gmail中的住宿確認信，以及在YouTube上觀看的影片，僅會被引用於提供該次的回覆。針對敏感主題也設有防護機制，包括Gemini 會盡量避免主動對用戶的健康等敏感資料做出假設，如果用戶主動詢問，它仍然可以討論這些資料。

Google 美國 Gemini

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