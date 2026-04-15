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愛德萬測試宣布設立戰略創新中心

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
愛德萬測試宣布設立戰略創新中心，其中一座位於該公司在加州聖荷西的園區內，另一座則在鄰近的森尼韋，目前正在興建中。圖／愛德萬測試提供
愛德萬測試宣布設立戰略創新中心，其中一座位於該公司在加州聖荷西的園區內，另一座則在鄰近的森尼韋，目前正在興建中。圖／愛德萬測試提供

半導體測試設備領導供應商愛德萬測試 (Advantest)今日宣布新開設兩座愛德萬測試創新中心，其中一座位於該公司在加州聖荷西 (San Jose) 的園區內，另一座則在鄰近的森尼韋爾 (Sunnyvale)，目前正在興建中。愛德萬測試創新中心是業界內首見的創新空間，擁有世界級的尖端實驗室以及先進的測試設備，旨在促進橫跨半導體價值鏈各方夥伴之間的深度合作，加速開發適用於次世代半導體科技的創新測試解決方案。

隨著AI、高效能運算與邊緣裝置技術日趨複雜，為因應未來產業所需，跨生態系合作的重要性與日俱增。為了克服先進封裝、日益增加的資料處理容量、以及不斷提高之品質與可靠性標準的嚴苛挑戰，如何善用跨產業鏈的專業知識開發出適切的創新解決方案至關重要。

愛德萬測試創新中心為此類協作提供了獨特的環境，配備最先進的設備、無塵室，以及針對高階封裝與複雜元件架構的最新測試技術與測試站點。這些設施坐落於矽谷戰略要地，是親身實作創新的核心樞紐，讓合作夥伴能與愛德萬測試的專家團隊並肩工作，共同開發優化可靠性並提升生產力的創新解決方案。在開發初期即建立合作關係，能讓參與者制定更具前瞻性的長期發展藍圖，並從一開始就整合研發力量，以應對產業挑戰。透過這些協作，愛德萬測試創新中心將協助提供頂尖的測試解決方案，優化工作流程，以支援全球高效能運算、邊緣AI及其他新興市場客戶的需求。

愛德萬測試新研究平台計畫 (New Research Platform Initiative) 副總長谷川宏太郎 (Kotaro Hasegawa) 指出：「這些創新中心代表我們與夥伴攜手推動創新的重大里程碑，不論是先進封裝或日益複雜的元件架構都持續要求新測試方法，而跨產業合作正是加速高效能運算及邊緣AI應用創新的關鍵一步。」

坐落於聖荷西的愛德萬測試創新中心已搶先開幕，緊接著另一座位於森尼韋爾的設施也將於今夏啟用；夥伴關係則已經動起來，包括與領先製造商及供應商的合作。更多資訊請參考愛德萬測試企業官網。

矽谷 半導體

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