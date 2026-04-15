Gemini個人化智慧服務 今日正式在台推出

Google今（15）日宣布，今年初在美國推出的「個人化智慧服務」（Personal Intelligence），今日起正式在台灣推出。

Google指出，個人化智慧服務能安全連結Gmail、Google相簿等應用程式資訊，使用者可以完全掌控要連結哪些應用程式，且只需要一鍵就能連結 Gmail、相簿、YouTube 和搜尋等服務。

「個人化智慧服務」擁有跨複雜來源的邏輯推理能力，以及從電子郵件、相片等特定來源擷取細節以回答問題的能力，Gemini能結合這些資訊，跨越文字、相片和影片，提供更貼近個人的回應。

舉例來說，當你規劃端午連假前往澎湖旅遊時，只需詢問Gemini，它就可以整理Gmail中的訂單資訊，結合相簿中的收藏與YouTube的觀看紀錄，為你生成完整行程與個人化推薦。

Google表示，打造「個人化智慧服務」時，始終將用戶的隱私權視為核心。連結應用程式的功能預設為關閉，由用戶選擇是否開啟、決定具體要連結哪些應用程式，並且隨時可以將其關閉。啟用後，Gemini會存取用戶的資料來回答特定要求，並執行任務。由於這些資料原本就安全地儲存在Google系統中，用戶不需要將敏感資料傳送到其他地方，就能開始享有個人化的體驗。

Gemini會盡可能標註或說明它從你連結來源中所使用的資訊。如果它沒有標註，用戶可以請它提供更多資訊；如果覺得回覆不符合需求，只要當場糾正它即可。

舉例來說，用戶拍下伴手禮的照片、Gmail中的住宿確認信，以及在YouTube上觀看的影片，僅會被引用於提供該次的回覆。針對敏感主題也設有防護機制，Gemini會盡量避免主動對用戶的健康等敏感資料做出假設，但如果用戶主動詢問，它仍然可以與你討論這些資料。Google也表示，Gemini不會直接使用用戶的Gmail收件匣或Google相簿進行訓練，僅會使用有限的資訊進行訓練。