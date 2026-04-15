艾司摩爾 ASML 再上修全年展望 AI 投資推動半導體成長

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 15日召開投資人會議並發布 2026 年第1季財報，第1季銷售淨額 (net sales) 為 88 億歐元，淨收入為 (net income) 28 億歐元，毛利率 (gross margin) 為 53%。ASML 同時公布 2026 年第二季指引，預估銷售淨額約 84 至 90 億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 52%。此外，ASML 預計 2026 年的銷售淨額約在 360 億至 400 億歐元之間，毛利率約為 51% 至 53%。

上述數據較先前1月提供的預測估計全年營收落在340億歐元至390億歐元，二度上修，上修區間約2.6%至5.9%，中間值365億歐元約上修至380億歐元，上修約4%。

ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示：「我們第1季的總銷售淨額達為 88 億歐元，與指引一致；毛利率為 53%，落在指引高標。」

Christophe Fouquet 表示：「在 AI 相關基礎設施持續投資的推動下，半導體產業的成長前景日益穩健，市場對於晶片的需求超越供給。為此，我們的客戶已與其客戶簽訂長期協議，並正加速推進其 2026 年及之後的產能擴展計劃。過去幾個月，我們的客戶也提高對 ASML 產品的短期與中期需求；也因此，ASML 的訂單量持續成長強勁，我們正與客戶緊密合作，透過交付新系統及升級現有產品效能以滿足其需求。這些商業動態使我們有理由相信，2026 年將是公司業務的另一個成長年。」

「我們預估 2026 第2季總銷售淨額約 84 億到 90 億歐元，毛利率介於 51% 至 52% 之間。預估研發成本約為 12 億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 3 億歐元。我們預計 2026 年總銷售淨額為 360 億到 400 億之間，毛利率約為 51% 到 53%。同時，我們也預期 2026 年的財務指引已保留足夠彈性，可因應出口管制持續協商下之潛在變動。」

股票回購計劃近況、發放股息計劃

ASML 計劃宣布 2025 年的股息總額為普通股每股 7.50 歐元，較 2024 年增加 17%。考量於 2025 年與 2026 年已支付每股普通股 1.60 歐元的三次期中股息，我們最終將向股東大會提出每股普通股 2.70 歐元的期末股息提案。

ASML 根據目前 2026 – 2028 年的股票回購計劃，於第1季回購了價值約 11 億歐元的股份。完整資訊請見 ASML 官網 (www.asml.com/investors)。