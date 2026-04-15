國際半導體材料大廠相繼來台 台積電用米其林大廚做菜比喻

全球最大光阻液及研磨液大廠日商JSR株式會社與美商應材於新竹湖口工業區共同成立的「先進製程平坦化解決方案聯合研究中心」，今日舉行啟用典禮。台積電研發副總經理章勳明致詞時，說明驅促兩大廠來台設立實驗證的原委。

他說：在半導體製程中，美商應材提供化學機械研磨（CMP）關鍵設備、JSR則提供研磨液，對台積電而言，兩家都是台積電未來加速先進製程進程的重要供應商，「這宛若一家米其林大廚（指台積電），必須要高級廚具（指半導體設備）和良好的食材（指研磨液），三者完美結合，才能做出如同米其林等級的「料理」（也就是最先進的晶片製程）。

章勳明回憶說：「30多年前我加入台積電時，我是公司第一位CMP工程師。當時我們是從研磨6吋晶圓開始，隨著半導體世代的演進，到今天我們已經進入12吋晶圓。CMP的供應商，也從當年百家爭鳴，到現在經過長期競爭，只剩下少數幾家能夠脫穎而出、持續領先。」

章勳明話鋒一轉指現今的美商應材和JSR，就是其中非常傑出的供應商。他們從90奈米、甚至更早期的微米世代，到今天進入奈米等級。美商應材一直是台積電在CMP領域非常關鍵的設備夥伴，並且持續以先進技術支持我們的製程往前推進。

至於CMP技術的開發過程中，台積電也很早就與JSR展開合作，曾共同開發新一代研磨液，特別是在銅製程（或關鍵製程）上的突破，讓我們團隊在2005年獲得台積電第一屆創新獎。章勳明特別強調當時那個獎金還蠻高的，可以買不少「好東西」。

至於日商JSR株式會社與美商應材於新竹湖口工業區共同成立的「先進製程平坦化解決方案聯合研究中心」，對台積電而言，等於把米其林餐廳的餐具和食材，幫到台積電附近，台積電就像一位大廚，我們必須把這三者完美結合，才能做出如同米其林等級的「料理」（也就是最先進的晶片製程）。

今天美商應材與JSR共同成立的實驗室，就像是提供我們一個更先進、更完整的廚房，讓我們可以發揮更多創意，去創造更多原本不可能的技術。

章勳明進一步強調，在當前AI快速發展的時代，我們對先進晶片的需求越來越高，相對地，技術挑戰也越來越大。挑戰有多大呢？

以今天的要求來說，在12吋晶圓完成CMP之後，表面平坦度必須控制在「1奈米以內」。這個概念就像一座棒球場，它的地面凹凸起伏，必須小於一根頭髮的厚度。你就可以想像，這個工程的難度有多高。但這正是當今先進製程的基本要求。

因此未來，台積電將與應材和JSR，在設備、研磨液以及材料上的合作，將會越來越緊密。這不僅說明了跨國、跨企業合作的重要性，同時也顯示，在國際大廠持續來台發展半導體技術的趨勢下，台積電深耕台灣的決心。最後，他非常期待，很快能看到我們三方在這個實驗室與研發中心的成果，實際應用在台積電最先進的晶片上，讓大家的手機與電腦效能更好，也讓全球AI加速發展。