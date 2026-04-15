大摩預期台積電將調高全年營收預測 市場緊盯中東影響與資本支出

在台積電（2330）16日將召開法說會前夕，摩根士丹利（大摩）預期，台積電第1季營收將優於分析師的平均預期，並且可能調高全年營收預測。

大摩包括詹家鴻的分析師團隊指出，人工智慧（AI）相關的強勁態勢，不只能抵銷智慧手機晶片的疲弱，還能有餘，「我們不排除（台積電）在4月16日法說會調高（營收）成長預估，從年增接近30%，上調到30%-40%區間的中間」。

大摩對產能利用率的分析暗示，台積電營收在第1季季增8%後，第2季將再季增5%-10%。該銀行也預期，台積電將提供2026-2028年的資本支出展望。大摩維持對台積電股票評級為加碼不變，股價目標價是新台幣2,288元。

FactSet訪調的分析師預估，台積電第1季淨利將成長49%到新台幣5,369.9億元（169.2億美元），營收估增35%到新台幣1.134兆元（357.3億美元），符合台積電的346億-358億美元財測區間。

市場將關注台積電是否會進一步提高今年的資本支出額，並緊盯管理階層對中東衝突如何影響晶片生產的評論，因為台灣大幅仰賴進口能源，而台積電的先進製程屬能源密集。

化學品平均售價提高，可能對台積電利潤造成壓力，麥格理預期台積電毛利率在第1季達到64%後，第2季可能降至約62.4%。

儘管面臨地緣政治逆風，分析師預期台積電今年營收仍強勁成長，Bernstein分析師團隊預期AI營收占今年總營收的比率將超過20%，花旗預估2奈米製程將成為台積電營收的最大貢獻者，訂單能見度已達至少三年。