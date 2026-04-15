看好財報超標可期 法人調高這檔 ABF 載板股目標價

欣興（3037）第1季財報可望繳出超標成績單，法人看好，第2季營收將續季增一成水準，加上通用伺服器及AI伺服器將成為成長動能，上修2026、2027年獲利預估值及評價、目標價。

壽險金控旗下投顧法人分析，欣興自行結算元月營收127.6億元，稅後純益19.2億元、3月營收130 億元，稅後純益11.4億元，主要受惠ABF及BT載板訂單穩健、價格上漲、產能利用率提升、產品組合優化等，帶動毛利率走揚，推估第1季每股稅後純益（EOS）2.5元，優於預期。

法人評估，欣興已成功將Resonac、MGC等上游供應商的漲價成本轉嫁給客戶。根據供應鏈調查，通用伺服器需求持續增加，交期超過12周，針對agentic AI工作負載及簡單推論任務的AI相關通用伺服器需求龐大，預期通用伺服器、AI伺服器將成為ABF產業主要驅動力，分別占ABF需求25%至30%、30%至35%。

欣興楊梅廠及光復廠均滿載運作，光復廠（第三期）新增產能預計2026年下半年投產。法人調查，部分客戶已支付預約款，以確保產能，因為未來可能出現產能緊張。

欣興目前積極擴充產能因應訂單需求，其中，除光復廠二期預計2027年量產，及楊梅廠2026年持續透過瓶頸改善提升產出，以滿足ASIC訂單外，楊梅二廠預計2027年完工，2028年開始量產。