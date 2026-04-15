快訊

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達推開源量子 AI 模型 Ising 攻量子校準與錯誤修正

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

輝達14日宣布推出全球首個開源量子人工智慧系列模型「NVIDIA Ising」，瞄準量子處理器校準與量子錯誤修正兩大核心瓶頸，協助研究機構與企業加速打造可執行實用應用的量子處理器，進一步推進混合量子-經典運算發展。

輝達指出，若要讓量子運算走向大規模實用化，關鍵在於突破量子處理器校準與量子錯誤修正。Ising系列即是針對這兩項挑戰設計，提供高效能且可擴展的AI工具，協助將目前仍相對脆弱的量子位元，朝更可靠、可規模化的量子-GPU系統推進。

此次推出的 Ising 系列包括兩大模型。其中，Ising Calibration 為視覺語言模型，可快速解讀量子處理器測量結果，讓AI代理可自動執行持續校準，將原本需時數天的流程縮短至數小時；Ising Decoding 則為3D卷積神經網路模型，針對速度與準確度分別最佳化，用於量子錯誤修正的即時解碼。輝達表示，該模型相較現行開源產業標準pyMatching，速度最高可提升2.5倍，準確度最高可提升3倍。

黃仁勳表示，AI是讓量子運算邁向實用化的關鍵，透過 Ising，AI將成為量子機器的控制平面，也就是作業系統，使量子位元可望轉化為可擴展、可靠的量子-GPU系統。

從應用端來看，Ising 已獲多家企業、學術機構與研究實驗室採用。其中，Atom Computing、中央研究院、IonQ、IQM Quantum Computers、Q-CTRL等已導入 Ising Calibration；康乃爾大學、桑迪亞國家實驗室、SEEQC、加州大學聖地牙哥分校與芝加哥大學等單位則部署Ising Decoding，顯示其生態系正快速擴大。

隨著市場看好量子運算產業發展，輝達此舉也被視為進一步卡位量子AI基礎設施的重要一步。根據Resonance預估，全球量子運算市場規模可望於2030年突破110億美元。

人工智慧 輝達

延伸閱讀

輝達推開放AI模型Ising 加速實用量子電腦發展

輝達發布全球首個開源量子AI模型 量子運算股跳漲暴衝

半導體大會VLSI新竹登場 首度探討量子電腦系統架構

工研院「2026 VLSI TSA國際研討會」登場 深探量子架構與AI智慧醫療

相關新聞

智邦衝破2,000元成網通首家！800G 出貨加持 光交換器下半年蓄勢待發

網通股王智邦（2345）15日開盤受到買盤簇擁，股價震盪向上，站上2,000元關卡，最高來到2,060元，再創歷史天價。

看好財報超標可期 法人調高這檔 ABF 載板股目標價

欣興（3037）第1季財報可望繳出超標成績單，法人看好，第2季營收將續季增一成水準，加上通用伺服器及AI伺服器將成為成長動能，上修2026、2027年獲利預估值及評價、目標價。

台積電、智邦大漲 還有哪些台廠處 AI 與太空產業鏈關鍵位置？

受惠AI與太空科技浪潮，美股市場可望迎來超級科技掛牌潮，馬斯克（Elon Musk）所創立的太空科技公司SpaceX，以及AI雙雄OpenAI與Anthropic叩關資本市場，引發全球投資人高度關注。主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢指出，台灣憑藉在高階科技製造與核心零組件的長期實力，已成為全球產業供應鏈中不可或缺的關鍵樞紐，未來隨AI與太空相關產業持續推進，台灣供應鏈的發展動能值得持續關注。

AI投資大潮…總金額上看32兆元 帶旺緯創、英業達等台鏈

彭博預估，未來一年內，全球AI基礎設施資本支出總金額上看1兆美元（約新台幣32兆元），由亞馬遜、微軟及Meta等主要雲端服務供應商（CSP）扮演投資火車頭。法人看好，AI資本支出爆發，鴻海、廣達、緯創及英業達等台廠將跟著旺。

雲端大咖啟動 AI 大投資 關鍵元件廠全速喊衝

雲端大咖啟動大投資，不僅台系組裝廠接單動能強勁，同步帶旺散熱、電源、光通訊、連接線材等關鍵元件供應商出貨，雙鴻、奇鋐、台達電、光寶、光聖、華星光、貿聯-KY等台廠後市喊衝。

甲骨文挺燃料電池與 Bloom Energy 擴大合作 康舒、高力跟著沾光

美國燃料電池大廠Bloom Energy宣布與甲骨文擴大合作，將供應高達2.8GW（10億瓦）的燃料電池系統，以支應甲骨文的AI資料中心運作，凸顯在AI大缺電時代，燃料電池需求強勁，躍居AI供電要角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。