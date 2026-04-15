輝達推開源量子 AI 模型 Ising 攻量子校準與錯誤修正

輝達14日宣布推出全球首個開源量子人工智慧系列模型「NVIDIA Ising」，瞄準量子處理器校準與量子錯誤修正兩大核心瓶頸，協助研究機構與企業加速打造可執行實用應用的量子處理器，進一步推進混合量子-經典運算發展。

輝達指出，若要讓量子運算走向大規模實用化，關鍵在於突破量子處理器校準與量子錯誤修正。Ising系列即是針對這兩項挑戰設計，提供高效能且可擴展的AI工具，協助將目前仍相對脆弱的量子位元，朝更可靠、可規模化的量子-GPU系統推進。

此次推出的 Ising 系列包括兩大模型。其中，Ising Calibration 為視覺語言模型，可快速解讀量子處理器測量結果，讓AI代理可自動執行持續校準，將原本需時數天的流程縮短至數小時；Ising Decoding 則為3D卷積神經網路模型，針對速度與準確度分別最佳化，用於量子錯誤修正的即時解碼。輝達表示，該模型相較現行開源產業標準pyMatching，速度最高可提升2.5倍，準確度最高可提升3倍。

黃仁勳表示，AI是讓量子運算邁向實用化的關鍵，透過 Ising，AI將成為量子機器的控制平面，也就是作業系統，使量子位元可望轉化為可擴展、可靠的量子-GPU系統。

從應用端來看，Ising 已獲多家企業、學術機構與研究實驗室採用。其中，Atom Computing、中央研究院、IonQ、IQM Quantum Computers、Q-CTRL等已導入 Ising Calibration；康乃爾大學、桑迪亞國家實驗室、SEEQC、加州大學聖地牙哥分校與芝加哥大學等單位則部署Ising Decoding，顯示其生態系正快速擴大。

隨著市場看好量子運算產業發展，輝達此舉也被視為進一步卡位量子AI基礎設施的重要一步。根據Resonance預估，全球量子運算市場規模可望於2030年突破110億美元。