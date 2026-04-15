快訊

內幕／鄭習會閉門宴5個小故事 習近平吐一詞「像陸劇」

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

李貞秀丟立委火力全開 痛批高虹安民眾黨罪人、男友月領50萬A助理費「不要臉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電、智邦大漲 還有哪些台廠處 AI 與太空產業鏈關鍵位置？

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受惠AI與太空科技浪潮，美股市場可望迎來超級科技掛牌潮，馬斯克（Elon Musk）所創立的太空科技公司SpaceX，以及AI雙雄OpenAI與Anthropic叩關資本市場，引發全球投資人高度關注。主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢指出，台灣憑藉在高階科技製造與核心零組件的長期實力，已成為全球產業供應鏈中不可或缺的關鍵樞紐，未來隨AI與太空相關產業持續推進，台灣供應鏈的發展動能值得持續關注。

00400A 4月9日正式上市，掛牌首日即奪下全台ETF成交量冠軍，截至4月13日，基金淨值突破11元，規模更迅速成長至新台幣92.74億元，顯示市場資金明顯聚焦具趨勢題材與基本面支撐的主動式策略產品。梁恩溢分析，00400A現階段持股高度聚焦AI相關產業，主要看準AI應用正快速擴散，產業發展逐步從第一階段的硬體基礎建設，邁向第二階段軟體與平台應用，更將進入第三階段的終端產品換機潮，有機會讓具備關鍵技術與製造優勢的台灣企業，在題材發酵與資本支出擴大過程中持續受惠。隨SpaceX、OpenAI 與 Anthropic等指標性科技公司傳出可能啟動資本市場規劃，相關產業鏈亦再度成為市場關注焦點。

00400A 的成分股配置，可發現基金涵蓋多檔位處AI與太空產業鏈關鍵位置的台灣企業，相關持股比重逾五成。梁恩溢指出，在AI算力持續升級的趨勢下，台積電（2330）以先進製程支撐高效能晶片量產，台達電（2308）、智邦（2345）分別於電源模組與高階交換器領域具備關鍵技術地位，廣達（2382）、緯穎（6669）作為AI伺服器主要代工廠，隨GPU採購量增加，可望帶動整體AI伺服器供應鏈動能；同時也布局在金像電（2368）、奇鋐（3017）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）等PCB、散熱、IC設計與通訊解決方案的領導品牌，亦緊扣AI與高速運算的長期發展方向。

梁恩溢進一步表示，延伸至太空與通訊應用，台光電（2383）於高階銅箔基板（CCL）、華通（2313）於HDI板、欣興（3037）於高階ABF載板，以及國巨（2327）於高階被動元件，皆扮演不可或缺角色，這些相關公司亦皆為00400A重要成分股。隨全球科技企業積極募資並擴大資本支出，上下游供應鏈的技術布局與合作關係，有望持續為產業帶來長期深化的發展空間。

展望後市，梁恩溢表示，短期地緣政治與市場情緒仍可能帶來波動，但台灣在全球 AI 供應鏈中，從上游半導體、中游關鍵零組件，到後段系統整合，具備難以取代的產業完整度與競爭優勢。00400A的選股核心，著重於價值與動能並行，透過評估企業資金運用效率、經營團隊執行力與公司治理品質等多項實地調研，精選具中長期成長潛力的標的，力求在趨勢中為投資人掌握成長機會。

聯發科 美股 資本市場

延伸閱讀

台股衝破3萬7！AI 資金回流 這四檔台股 ETF 戰績逾50%

護國神山法說行情助攻台股創高 這檔科技市值型ETF盤中漲3.5%同創高

台積電（2330）法說行情發威！台股收復失土創新高…00894抱緊AI高價股同創天價

部分AI供應鏈環節出現產能瓶頸 關鍵零組件具備價格上行空間

相關新聞

智邦衝破2,000元成網通首家！800G 出貨加持 光交換器下半年蓄勢待發

網通股王智邦（2345）15日開盤受到買盤簇擁，股價震盪向上，站上2,000元關卡，最高來到2,060元，再創歷史天價。

台積電、智邦大漲 還有哪些台廠處 AI 與太空產業鏈關鍵位置？

受惠AI與太空科技浪潮，美股市場可望迎來超級科技掛牌潮，馬斯克（Elon Musk）所創立的太空科技公司SpaceX，以及AI雙雄OpenAI與Anthropic叩關資本市場，引發全球投資人高度關注。主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢指出，台灣憑藉在高階科技製造與核心零組件的長期實力，已成為全球產業供應鏈中不可或缺的關鍵樞紐，未來隨AI與太空相關產業持續推進，台灣供應鏈的發展動能值得持續關注。

AI投資大潮…總金額上看32兆元 帶旺緯創、英業達等台鏈

彭博預估，未來一年內，全球AI基礎設施資本支出總金額上看1兆美元（約新台幣32兆元），由亞馬遜、微軟及Meta等主要雲端服務供應商（CSP）扮演投資火車頭。法人看好，AI資本支出爆發，鴻海、廣達、緯創及英業達等台廠將跟著旺。

雲端大咖啟動 AI 大投資 關鍵元件廠全速喊衝

雲端大咖啟動大投資，不僅台系組裝廠接單動能強勁，同步帶旺散熱、電源、光通訊、連接線材等關鍵元件供應商出貨，雙鴻、奇鋐、台達電、光寶、光聖、華星光、貿聯-KY等台廠後市喊衝。

甲骨文挺燃料電池與 Bloom Energy 擴大合作 康舒、高力跟著沾光

美國燃料電池大廠Bloom Energy宣布與甲骨文擴大合作，將供應高達2.8GW（10億瓦）的燃料電池系統，以支應甲骨文的AI資料中心運作，凸顯在AI大缺電時代，燃料電池需求強勁，躍居AI供電要角。

光通訊股王聯亞 驚爆違約交割

櫃買指數昨（14）日價量齊揚，上漲1%收356點，再創歷史新高，但櫃買中心接獲證券商華南永昌通報，光通訊股王聯亞出現6,889.5萬元違約交割。這是今年來櫃買市場第二起，今年上市櫃第三起違約交割案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。