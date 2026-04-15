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智邦衝破2,000元成網通首家！800G 出貨加持 光交換器下半年蓄勢待發

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
智邦總經理李訓德看好AI需求。記者黃晶琳／攝影
智邦總經理李訓德看好AI需求。記者黃晶琳／攝影

網通股王智邦（2345）15日開盤受到買盤簇擁，股價震盪向上，站上2,000元關卡，最高來到2,060元，再創歷史天價。

日前外資看好智邦，給予1,850元及2,100元目標價，激勵智邦股價上漲，從2月4日低檔的1,090元，震盪向上，兩個多月來漲幅達88%。

智邦營運表現也相當亮眼，智邦3月營收250.1億元，月增6.1%，年增44.4%，為歷史同期新高，史上單月第三高，累計第1季營收701.2億元，季減2.6%，年增64%，再創歷史同期新高。

法人表示，智邦去年第4季營收720.18億元，為歷史單季次高，單季每股純益14.95元，連續六個季度創下歷史單季新高，2026年2月適逢農曆年假，工作天數減少，仍創下史上最旺的2月，3月持續成長，累計第1季營收季減2.6%，低於市場預估季減中至高的個位數水準。

法人指出，智邦近期雖因AI加速器模組處於產品世代轉換期，但800G交換器產品持續出貨，使得營運維持高檔，預估第1季每股純益可望來到12.9元。

近年智邦搭上AI熱潮，持續出貨主要大型雲端業者（Hyperscaler）客戶，主要產品包含AI加速器模組以及400G、800G交換器，近期智邦更打入新大型雲端業者（Hyperscaler）客戶，並開始出貨800G交換器等新產品，推升智邦營運持續暢旺。

市場人士指出，受惠800G產品已經出貨兩大CPS客戶加上一位代工客戶，第2季營收可望季增個位數，上半年來自800G交換器產品占比可望達雙位數，1.6T交換器最快可望下半年出貨，端看晶片及供應鏈供給狀況而定。

此外，智邦積極切入光傳輸，推出搭載博通Tomahawk 6的CPO交換器，打造OCS全光交換器，最快可望下半年出貨，更積極投入跨棟距的OWS波長交換機，可望成為推升未來營運的主動能之一。

智邦股價衝破2,000元。手機截圖
智邦股價衝破2,000元。手機截圖

營收 智邦

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