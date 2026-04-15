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台積電再創新天價2080元 市值攀高至53.9兆元

中央社／ 新竹15日電

晶圓代工廠台積電今天股價持續攀高，早盤達到2080元，再創新天價，市值攀高至新台幣53.9兆元。

市場對中東戰事達成終戰協議重燃希望，美股主要指數14日全面收漲，道瓊工業指數上漲317.74點，那斯達克指數上漲455.35點，費城半導體指數上漲184.6點。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲10.32美元，漲幅2.79%，收在379.89美元。台積電繼14日創下2055元新天價後，今天進一步走高，早盤達到2080元，上漲25元，再創新天價，市值攀升至新台幣53.9兆元，並貢獻大盤約198點。

台積電預計4月16日召開線上法人說明會，除第1季毛利率及獲利表現外，市場關注台積電第2季營運展望、資本支出計畫、先進製程技術進展、全球製造布局，此外，中東局勢對於原料供應、成本的影響，以及代工報價等也是投資人關心重點。

美國 美股 中東戰事

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