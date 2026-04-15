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日商太陽誘電調漲被動元件報價 代理商蜜望實躍大贏家

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
法人指出，一般伺服器約需2,000顆積層陶瓷電容，AI伺服器用量大幅提升至約2萬顆，並且對穩定性與高效能要求更高，帶動高階日系積層陶瓷電容需求快速成長。伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
法人指出，一般伺服器約需2,000顆積層陶瓷電容，AI伺服器用量大幅提升至約2萬顆，並且對穩定性與高效能要求更高，帶動高階日系積層陶瓷電容需求快速成長。伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

被動元件漲價潮再起，這次由日商太陽誘電發動，業界指出，相較於國巨（2327）、華新科（2492）等太陽誘電同業迎來「跟漲」效益，長期深耕日系高階被動元件代理的蜜望實（8043），將直接受惠原廠報價揚升效應，是本波日系被動元件廠頻頻漲價下的最大贏家。

蜜望實自1989年成立以來，即為太陽誘電在台灣重要夥伴，雙方建立長期穩定合作關係，主要銷售太陽誘電積層陶瓷電容（MLCC）與電感產品，其中，積層陶瓷電容占營收比重高達九成，為蜜望實核心業務來源，並深耕高階應用市場，產品多導入3C、車用電子及AI伺服器等領域，與太陽誘電產品策略高度契合。

隨AI應用快速擴展，高階積層陶瓷電容需求顯著提升，進一步放大蜜望實的通路價值。

法人指出，一般伺服器約需2,000顆積層陶瓷電容，AI伺服器用量大幅提升至約2萬顆，並且對穩定性與高效能要求更高，帶動高階日系積層陶瓷電容需求快速成長，蜜望實透過太陽誘電高階產品，成功切入AI伺服器供應鏈，營運動能隨之放大。

隨著太陽誘電啟動價格調整，業界預期通路端將同步反映價格上揚效益，蜜望實在產品組合與客戶結構優勢下，有望直接受惠於單價提升與出貨成長雙重動能。

法人分析，在AI與車用電子長線需求支撐下，被動元件市場已逐步轉向高階化與高值化，具備原廠資源與技術門檻的通路商，將在產業重組中脫穎而出。

國巨 華新科 伺服器

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