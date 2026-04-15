日商太陽誘電調漲被動元件報價 代理商蜜望實躍大贏家

相較其他國家，台灣電商滲透率偏低，市場大有拓展空間，而在ＯＭＯ（虛實整合）潮流下，實體通路巨頭如統一、全聯也積極布局電商通路，全聯旗下「全電商」會員數已突破百萬，並預計於四月底推出改版Ａｐｐ，「PXGo!全聯線上購」將改版為「全電商Ａｐｐ」，帶動線上購物服務全面升級；統一也推出以「生活品牌平台」為核心定位的uniopen生活服務平台，被認為是統一集團電商整合起點。

2026-04-15 00:00