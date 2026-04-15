光通訊股王聯亞 驚爆違約交割

櫃買指數昨（14）日價量齊揚，上漲1%收356點，再創歷史新高，但櫃買中心接獲證券商華南永昌通報，光通訊股王聯亞（3081）出現6,889.5萬元違約交割。這是今年來櫃買市場第二起，今年上市櫃第三起違約交割案。

聯亞為近期光通訊族群飆股，本周一（13日）盤中一度衝上2,405元天價，昨日獲利了結賣壓出籠，逆勢重挫逾6%、收2,175元，跌幅6.2%。

聯亞股價波動幅度大，昨日盤後傳出鉅額違約交割消息，以上周五收盤價2,315元推算，違約金額6,889.5萬元，約當29.76張。

依櫃買中心公告，上櫃公司昨日違約交割金額買進、賣出合計總金額為1.49億元，買進、賣出相抵後金額則為216.4萬元。

今年來櫃買市場傳出違約交割的都是光通訊股，今年第一起違約交割是環宇-KY（4991），1月15日發生1,072.1萬元違約交割。聯亞是第二起，但金額達6,889.5萬元，是今年上市櫃最高。集中市場傳出違約交割的是記憶體族群的旺宏（2337），3月5日違約交割金額5,902.3萬元，而且是有六家券商通報。櫃買指出，券商表示該項違約交割是單一投資人操作問題，投資人的部位其實是賺錢的，但是該名投資人沒有錢去繳保證金。