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甲骨文挺燃料電池與 Bloom Energy 擴大合作 康舒、高力跟著沾光

經濟日報／ 記者侯思蘋劉芳妙／台北報導
美國燃料電池大廠Bloom Energy宣布與甲骨文擴大合作，將供應高達2.8GW（10億瓦）的燃料電池系統，以支應甲骨文的AI資料中心運作，凸顯在AI大缺電時代，燃料電池需求強勁，躍居AI供電要角。 圖／擷自Bloom Energy官網
美國燃料電池大廠Bloom Energy宣布與甲骨文擴大合作，將供應高達2.8GW（10億瓦）的燃料電池系統，以支應甲骨文的AI資料中心運作，凸顯在AI大缺電時代，燃料電池需求強勁，躍居AI供電要角。 圖／擷自Bloom Energy官網

美國燃料電池大廠Bloom Energy宣布與甲骨文擴大合作，將供應高達2.8GW（10億瓦）的燃料電池系統，以支應甲骨文的AI資料中心運作，凸顯在AI大缺電時代，燃料電池需求強勁，躍居AI供電要角。

Bloom Energy奪下甲骨文大單，14日美股早盤股價大漲逾20%。

台廠中，金仁寶集團旗下電源大廠康舒（6282），以及板式熱交換器製造商高力（8996）都是Bloom Energy重要協力廠，後市同步看俏。

業界分析，AI資料中心對電力要求極高，燃料電池的核心價值在於「速度」與「穩定」。

Bloom Energy主要生產固態氧化物燃料電池系統，為資料中心、半導體製造、公用事業及其他商業和工業領域提供現場電力。根據雙方協議，Bloom Energy燃料電池將支援甲骨文在美國的專案，並協助滿足甲骨文雲端基礎設施的需求。雙方初步簽約電力為1.2GW，目前持續部署中，並延續至明年。

法人分析，康舒供應Bloom Energy燃料電池系統電源轉換器，隨著大客戶接獲大單，康舒後續動能可期。

康舒去年下半年起，來自燃料電池需求強勁，估計康舒2025年來自CRPS（冗餘電源）、燃料電池、伺服器電源及子公司立卬OmniOn Power等AI應用營收占比達20%。過去康舒在燃料電池及充電樁等領域對HVDC著墨甚深，未來將順應AI資料中心市場趨勢，依據OCP架構，推出相對應的解決方案。

高力主要提供Bloom Energy燃料電池反應爐機構件。受惠美國資料中心電力需求急遽攀升，Bloom Energy接單動能強勁，目前訂單能見度直達2028年，燃料電池已成為高力最穩定的營收支柱，營收占三成，預期今年營收將爆發性成長。

美股 美國 甲骨文

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