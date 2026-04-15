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雲端大咖啟動 AI 大投資 關鍵元件廠全速喊衝
雲端大咖啟動大投資，不僅台系組裝廠接單動能強勁，同步帶旺散熱、電源、光通訊、連接線材等關鍵元件供應商出貨，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、光寶（2301）、光聖（6442）、華星光（4979）、貿聯-KY（3665）等台廠後市喊衝。
隨著AI伺服器散熱零組件需求飛漲，奇鋐、雙鴻、健策（3653）等供應鏈紛紛啟動擴產計畫。其中，奇鋐預計今年水冷板月產能將從原先20萬組，擴大至100萬組；分歧管從每月1,000個單位，擴增至7,000個單位；機箱則從原先40萬單位，擴大至60萬單位，凸顯出在手訂單能見度相當高。
另外，雙鴻旗下泰國廠的產能也陸續開出，健策旗下大園新廠近期已完工投產，全面搶食商機。
電源雙雄台達電、光寶高階電源產品供不應求，去年以來積極擴產。其中，台達電去年資本支出衝破400億元大關、達461億元，改寫新猷，主要在泰國及美國等地加碼電源、ICT及液冷系統等產能。
光通訊族群則受惠AI伺服器水平擴展需求，帶動光被動元件需求動能強勁，光聖、波若威（3163）、華星光等今年營運都備受期待。
另外，AI伺服器帶動高速連接線與連接器，以及大電流纜線與連接器發展，包括貿聯、良維（6290）、嘉澤（3533）、嘉基（6715）、優群（3217）、宏致（3605）、瀚荃（8103）與萬泰科（6190）等連接線與連接器族群，今年均可望受惠AI基礎建設擴張，推升業績向上。
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