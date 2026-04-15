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AI投資大潮…總金額上看32兆元 帶旺緯創、英業達等台鏈

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
彭博預估，未來一年內，全球AI基礎設施資本支出總金額上看1兆美元（約新台幣32兆元），由亞馬遜、微軟及Meta等主要雲端服務供應商（CSP）扮演投資火車頭。AI示意圖。圖／AI生成 劉孝容
彭博預估，未來一年內，全球AI基礎設施資本支出總金額上看1兆美元（約新台幣32兆元），由亞馬遜、微軟及Meta等主要雲端服務供應商（CSP）扮演投資火車頭。AI示意圖。圖／AI生成 劉孝容

彭博預估，未來一年內，全球AI基礎設施資本支出總金額上看1兆美元（約新台幣32兆元），由亞馬遜、微軟及Meta等主要雲端服務供應商（CSP）扮演投資火車頭。法人看好，AI資本支出爆發，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）及英業達（2356）等台廠將跟著旺。

彭博分析師表示，AI將推動未來一年高達1兆美元的資本支出熱潮，這股浪潮也從科技產業擴大到電力能源基礎設施領域。但彭博也示警，龐大投資的最大風險可能並非來自AI本身，而在高利率下的資金壓力。

彭博指出，2021年以來，AI資本支出已從2,700億美元激增至1兆美元，幾乎激增至四倍。在彭博行業研究（BI）納入2,400檔AI題材股票中，雲端服務供應商（如亞馬遜、Google母公司字母、Meta、微軟和甲骨文）居於領先，緊隨在後的是台積電（2330）、三星、美光、CoreWeave和NextEra Energy。前十大企業預計今年資本支出總額超過8,700億美元。

與其他雲端巨頭相比，輝達資本支出僅70億美元，排名第70位，難怪利潤率高得驚人。若以資本支出強度（投資除以營收）來看，比率愈低，表示基本面支撐愈強。就五大巨頭來說，亞馬遜資本支出強度最低，基本面也最強。

彭博分析師認為，若荷莫茲海峽持續遭到封鎖，終致聯準會（Fed）維持較高利率，核能、風電和電網業因兼具較高的資本支出強度和相對較高的財務槓桿，在高利率環境中更為脆弱；半導體業抗風險能力相對較強。

業者指出，雲端大咖龐大的資本支出，大多數都會投入AI伺服器採購，也為相關供應鏈帶來強勁的訂單，組裝廠方面，鴻海、廣達、緯創及英業達可望全面受惠。

法人指出，廣達、緯創等ODM大廠受惠AI伺服器代工組裝商機強勁，訂單強強滾，今年業績都可望持續改寫新猷，且訂單動能直達2027年。

值得注意的是，緯創除了在AI伺服器代工著墨深厚之外，今年也開始拓展網通業務發展，相關產品線出貨動能將可望比去年倍數成長，明年業績可望持續大幅衝高，助攻緯創AI產品出貨更強勁。

輝達 台積電 亞馬遜

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