日商太陽誘電大漲被動元件報價 蜜望實躍大贏家

被動元件漲價潮再起，這次由日商太陽誘電發動，漲幅高達二位數百分比，5月1日起生效。業界指出，相較於國巨（2327）、華新科（2492）等太陽誘電同業迎來「跟漲」效益，長期深耕日系高階被動元件代理的蜜望實（8043），將直接受惠原廠報價揚升效應，是本波日系被動元件廠頻頻漲價下的最大贏家，

蜜望實自1989年成立以來，即為太陽誘電在台灣重要夥伴，雙方建立長期穩定合作關係，主要銷售太陽誘電積層陶瓷電容（MLCC）與電感產品，其中，積層陶瓷電容占營收比重高達九成，為蜜望實核心業務來源，並深耕高階應用市場，產品多導入3C、車用電子及AI伺服器等領域，與太陽誘電產品策略高度契合。

隨AI應用快速擴展，高階積層陶瓷電容需求顯著提升，進一步放大蜜望實的通路價值。

法人指出，一般伺服器約需2,000顆積層陶瓷電容，AI伺服器用量大幅提升至約2萬顆，並且對穩定性與高效能要求更高，帶動高階日系積層陶瓷電容需求快速成長，蜜望實透過太陽誘電高階產品，成功切入AI伺服器供應鏈，營運動能隨之放大。

隨著太陽誘電啟動價格調整，業界預期通路端將同步反映價格上揚效益，蜜望實在產品組合與客戶結構優勢下，有望直接受惠於單價提升與出貨成長雙重動能。

法人分析，在AI與車用電子長線需求支撐下，被動元件市場已逐步轉向高階化與高值化，具備原廠資源與技術門檻的通路商，將在產業重組中脫穎而出。

根據業界流出的太陽誘電漲價通知信，這次價格調整鎖定積層陶瓷電容、電感、鐵氧體磁珠電感、陶瓷RF器件、FBAR／SAW器件以及鋁電容等，將從5月1日起生效。

太陽誘電於信中指出，近年來，包括金、銀在內的多種原材料及其他組成部件價格持續上漲，儘管公司已透過各項成本削減措施，盡最大努力加以吸收，但目前情況已達到僅憑內部調整也難以繼續應對的局面。

為了持續向客戶提供穩定且可靠的產品供應，並維持和強化必要的生產能力及管理體系，太陽誘電進行不可避免的價格調整。太陽誘電並未揭露此次漲價幅度，通路商透露，漲幅至少二位數百分比起跳。

法人分析，整體而言，本波由日系大廠領頭的漲價循環，不僅有利於上游供應商重塑價格結構，也為具備高階產品代理優勢的通路商創造獲利槓桿，蜜望實憑藉與太陽誘電的深厚合作基礎與AI應用布局，後市營運表現備受市場關注。