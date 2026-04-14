快訊

IMF逆勢大幅上修台灣今年GDP 估成長率達到5.2%

聽新聞
0:00 / 0:00

日商太陽誘電大漲被動元件報價 蜜望實躍大贏家

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件漲價潮再起，這次由日商太陽誘電發動，漲幅高達二位數百分比，5月1日起生效。業界指出，相較於國巨（2327）、華新科（2492）等太陽誘電同業迎來「跟漲」效益，長期深耕日系高階被動元件代理的蜜望實（8043），將直接受惠原廠報價揚升效應，是本波日系被動元件廠頻頻漲價下的最大贏家，

蜜望實自1989年成立以來，即為太陽誘電在台灣重要夥伴，雙方建立長期穩定合作關係，主要銷售太陽誘電積層陶瓷電容（MLCC）與電感產品，其中，積層陶瓷電容占營收比重高達九成，為蜜望實核心業務來源，並深耕高階應用市場，產品多導入3C、車用電子及AI伺服器等領域，與太陽誘電產品策略高度契合。

隨AI應用快速擴展，高階積層陶瓷電容需求顯著提升，進一步放大蜜望實的通路價值。

法人指出，一般伺服器約需2,000顆積層陶瓷電容，AI伺服器用量大幅提升至約2萬顆，並且對穩定性與高效能要求更高，帶動高階日系積層陶瓷電容需求快速成長，蜜望實透過太陽誘電高階產品，成功切入AI伺服器供應鏈，營運動能隨之放大。

隨著太陽誘電啟動價格調整，業界預期通路端將同步反映價格上揚效益，蜜望實在產品組合與客戶結構優勢下，有望直接受惠於單價提升與出貨成長雙重動能。

法人分析，在AI與車用電子長線需求支撐下，被動元件市場已逐步轉向高階化與高值化，具備原廠資源與技術門檻的通路商，將在產業重組中脫穎而出。

根據業界流出的太陽誘電漲價通知信，這次價格調整鎖定積層陶瓷電容、電感、鐵氧體磁珠電感、陶瓷RF器件、FBAR／SAW器件以及鋁電容等，將從5月1日起生效。

太陽誘電於信中指出，近年來，包括金、銀在內的多種原材料及其他組成部件價格持續上漲，儘管公司已透過各項成本削減措施，盡最大努力加以吸收，但目前情況已達到僅憑內部調整也難以繼續應對的局面。

為了持續向客戶提供穩定且可靠的產品供應，並維持和強化必要的生產能力及管理體系，太陽誘電進行不可避免的價格調整。太陽誘電並未揭露此次漲價幅度，通路商透露，漲幅至少二位數百分比起跳。

法人分析，整體而言，本波由日系大廠領頭的漲價循環，不僅有利於上游供應商重塑價格結構，也為具備高階產品代理優勢的通路商創造獲利槓桿，蜜望實憑藉與太陽誘電的深厚合作基礎與AI應用布局，後市營運表現備受市場關注。

太陽 華新科

延伸閱讀

被動元件又要漲價了 國巨、華新科、凱美、臺慶科等台廠跟著旺

南亞科 Q2 毛利率叩關七成 預期 DRAM報 價續漲 獲利表現可期

南亞科法說會／首季EPS再創新高 李培瑛：本季DRAM價格可望續漲雙位數

期貨商論壇／國巨期 擁 AI 題材

相關新聞

鴻海、金仁寶、行競秀肌肉搶EV商機 仁寶SYLUX新創手握兩大美系車廠

鴻海（2317）、金仁寶、行競科技加速布局電動車版圖！鴻海擴大規模參與臺北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI），展示從關鍵零件到整車一條龍自製率，金仁寶集團4成員首度合體參展，展出汽車熱成像模組、電源轉換、與造龍合作推智慧儀表，行競科技則首度在台展示第二代IMMERSIOTM CTP液冷電池系統。

臺北國際車用電子展登場 鴻海秀Smart EV平台垂直整合實力

全球最大科技製造服務商鴻海（2317）宣布，再次參與「臺北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」，今年鴻海展區規模再擴大，以全館最大展區、最多產品、最高垂直整合為特色，結合「Smart EV平台垂直整合實力」為主題，完整呈現從整車、關鍵零組件到車用解決方案的智慧電動車平台布局。軟硬體展出內容，亦強調台灣設計開發核心，製造則依客戶需求彈性配置，進一步展現鴻海在產品設計開發與彈性製造上的整合能力。

鴻海：中東戰爭影響不大 全球241個據點可以因應

針對中東戰爭是否影響鴻海（2317）布局？鴻海發言人巫俊毅14日表示，鴻海在全世界24個國家擁有241個營運據點，這比五年前大概成長了70%，這個70%代表的就是鴻海供應鏈的韌性與短鏈，雖然在全世界不同的地方，會有不同的issue產生，但鴻海利用這種全球布局，能夠快速去回應。

鴻海打造從設計到整車製造一條龍服務 推動台灣電動車出口

鴻海（2317）發言人巫俊毅14日表示，高雄和發電池廠已經量產，目前生產磷酸鋰鐵（LFP）電池，產能約1.27GWh，並已導入商用車；整車製造方面，高雄電動巴士生產基地已經完成，新建的乘用車工廠很快投產，國際客戶對電動車的需求，有很大機會在台灣生產，實現台灣從設計、零組件、模組到整車組裝的一條龍出海口服務，鴻海很快就會實現這樣的願景。

整合精密鍍膜、黃光蝕刻 耀穎光電搶攻光感測升級商機

耀穎光電（7772）將於15日舉辦上櫃前業績發表會，暫定每股承銷價65元。該公司為亞洲首家同時具備「精密光學鍍膜」與「半導體黃光微影蝕刻」整合製程能力的業者，可搶攻光感測升級商機。耀穎2025年合併營收達4.26億元，年增12.72%，營業毛利率大幅攀升至35.44%，稅後淨利4,486.4萬元，EPS 1.86元。

南亞科向台塑新智能取得廠務設備 累計交易金額3.07億元

記憶體廠南亞科（2408）14日下午召開重大訊息說明記者會，財務主管饒昌明表示，公司於民國115年4月14日向台塑新智能科技股份有限公司取得廠務設備，累計總價款達3億716萬元。而後續效益與用途仍待公司進一步揭露。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。