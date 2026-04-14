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被動元件又要漲價了 國巨、華新科、凱美、臺慶科等台廠跟著旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件又要漲價，這次由日商太陽誘電發動。太陽誘電對客戶發出漲價通知信，5月1日起調升多項產品價格，外傳幅度至少二位數百分比起跳，是繼龍頭日本村田製作所、台廠國巨（2327）4月調整報價後，第三家漲價的被動元件指標廠，凸顯當下市況火熱。

業界認為，太陽誘電跟進調升報價，顯示這波被動元件漲價潮一發不可收拾，國巨與旗下凱美（2375）、臺慶科（3357）、華新科（2492）等台灣被動元件商在國際大廠紛紛漲價的正面氛圍下，後市可期。國巨今（15）日舉行法說會前夕，業界大咖又傳漲價消息，法人同步聚焦國巨定價策略。

業界分析，太陽誘電為全球被動元件領導廠商，特別是在積層陶瓷電容（MLCC）領域穩居全球前段班，與村田、三星電機、國巨並列全球前四大供應商，合計掌握約八成市場，單太陽誘電於MLCC市占率就逾一成，並在電感、高頻複合元件等領域具備深厚技術實力，長期鎖定高階應用市場。

根據業界流出的太陽誘電漲價通知信，這次價格調整鎖定積層陶瓷電容、電感、鐵氧體磁珠電感、陶瓷RF器件、FBAR／SAW器件以及鋁電容等，將從5月1日起生效。

此次太陽誘電漲價的品項，台廠都有生產，國巨集團與旗下凱美在積層陶瓷電容、鋁電容等領域都是業界翹楚；華新科、臺慶科等也在積層陶瓷電容、電感等領域具優勢。業界預料，太陽誘電漲價後，相關台廠也將發動一波漲勢。

法人分析，在AI伺服器、車用電子與高階網通需求持續擴大之下，推升高階積層陶瓷電容、電感與鉭電容等產品出貨動能，加上漲價效應預計自第2季起逐步反映，台廠營收與獲利可望同步走強。

太陽誘電於信中指出，近年來，包括金、銀在內的多種原材料及其他組成部件價格持續上漲，儘管公司已透過各項成本削減措施，盡最大努力加以吸收，但目前情況已達到僅憑內部調整也難以繼續應對的局面。

為了持續向客戶提供穩定且可靠的產品供應，並維持和強化必要的生產能力及管理體系，太陽誘電進行不可避免的價格調整。太陽誘電並未揭露此次漲價幅度，通路商透露，漲幅至少二位數百分比起跳。

回顧本波被動元件產業漲價動態，龍頭村田因應原物料（白銀）上漲及AI伺服器／車規需求強勁，已於4月起針對高階積層陶瓷電容與電感產品調漲價格，幅度約15%至35%，而太陽誘電此次發給客戶的通知函中，闡述調漲範圍涵蓋多項核心產品。

法說會 華新科 凱美

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