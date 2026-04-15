鴻海打造電動車一條龍服務

鴻海（2317）發言人巫俊毅昨（14）日表示，國際客戶對電動車需求持續，鴻海正在實現台灣從設計、零組件、模組到整車組裝的「一條龍電動車出海口服務」，持續衝刺電動車市場。

談到外界關心的電池零組件布局，巫俊毅透露，鴻海已經量產磷酸鋰鐵（LFP）電池，並先導入商用車，後續會導入乘用車，新型態固態電池研發也持續推進中。

台北車用電子展昨天開幕，鴻海參展，巫俊毅現身鴻海展區並受訪。他提到，這次展出新版MODEL C、MODEL D與MODEL U等電動車車型，旗下鴻華先進今年推出的BRIA車款也同步亮相。鴻海並展示電池、電驅系統、車用半導體、車用解決方案等各種平台等，展現集團高度垂直整合與自主開發能力。

巫俊毅提到，台灣汽車產業從研發設計、零組件、模組到整車組裝，一直出口到海外市場的一條龍服務，以前這是願景，現在鴻海很快就會實現這樣的生產模式。

在整車與市場策略上，鴻海正在推動的「Model C新款」是針對美國市場法規進行調整設計。巫俊毅表示，該車型將優先於台灣市場銷售，後續再視市場條件推進至北美，作為進軍海外的重要載體。

他說，鴻海集團透過「設計、零組件、模組到整車製造」的一條龍服務模式，結合電池、電機與電控（三電系統），打造完整解決方案，提升整體附加價值與產業話語權。

鴻海集團大秀電動車肌肉之際，金仁寶集團也在本次大展以「智慧汽車生態系」為主題，展示從車用電子、電源系統到車載應用的整合能力，秀出集團衝刺智慧移動成果。其中，金寶（2312）以智慧座艙解決方案為展示重點；康舒（6282）鎖定電動車電力系統與充電應用，展示涵蓋車載電源轉換與充電基礎設施的整體解決方案，並具備系統整合與平台化開發能力；仁寶（2324）聚焦先進感測與車用安全應用布局。