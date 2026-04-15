全聯、統一跨足電商 靠「生態系戰略」搶市

相較其他國家，台灣電商滲透率偏低，市場大有拓展空間，而在ＯＭＯ（虛實整合）潮流下，實體通路巨頭如統一、全聯也積極布局電商通路，全聯旗下「全電商」會員數已突破百萬，並預計於四月底推出改版Ａｐｐ，「PXGo!全聯線上購」將改版為「全電商Ａｐｐ」，帶動線上購物服務全面升級；統一也推出以「生活品牌平台」為核心定位的uniopen生活服務平台，被認為是統一集團電商整合起點。

全聯表示，未來競爭的關鍵非僅止於門市數量或價格優勢，而是如何透過線上與線下整合，提供更貼近消費日常的完整服務。

對於Ａｐｐ改版，全聯表示，運用數位科技為全聯會員打造更精準、優質的線上購物體驗，藉由電商突破實體貨架空間限制的優勢，將服務範圍跨域延伸，實踐「線上線下生活圈全方位服務」，讓福利點數的應用更加多元便利。

另一大零售業者統一近年來著墨電商甚深，先併購雅虎台灣電商事業，之後還取得老牌電商業者網路家庭PChome三成股權，成為最大單一股東。

但對於如何整合，統一董事長羅智先則一貫都以不疾不徐的態度表示，要先有一段調整時間。

統一調整的同時，推出「生活品牌平台」為定位的uniopen生活服務平台，串聯食品、超商、量販、咖啡、餐飲、美妝、開店與外送等多元生活服務，外界認為，uniopen將會是統一集團電商的整合起點。