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電商土洋大戰…外商拚補貼搶攤 本土商打服務戰對抗

聯合報／ 記者林海／台北報導
電商酷澎運用AI，以機器人技術及自動化創造全球商務。圖／酷澎提供
電商酷澎運用AI，以機器人技術及自動化創造全球商務。圖／酷澎提供

國內電商市場競爭激烈，面對酷澎等外來業者透過強勢的補貼策略搶占市場，讓本土業者吃足苦頭，但本土業者認為，流血式價格戰不會長時間持續，當大家價格都差不多時，要比營運和效率，另一關鍵則是服務品質，也就是物流速度。

自從南韓電商巨頭酷澎來台插旗後，透過大規模投資與促銷補貼、快速的物流，以及極具競爭力的商品價格，不但快速搶下市占率，會員規模也隨之擴大，更衝擊到國內電商龍頭momo的營運表現。

酷澎 負毛利搶占市場

酷澎採取以負毛利搶占市場的策略，很多商品價格常見七折甚至更低，更有些品類（例如韓系美妝）甚至比台灣代理商價格低四成至六成，主要就是因為酷澎常用自營買斷模式，可以自己決定售價，為搶市占短期賠錢。

同時，酷澎也撒下大量補貼，等同於用補貼買用戶，讓用戶養成購物習慣，對消費者來說，便宜加上很快送到，購物體驗就超過其他平台。

蝦皮 免運費已成常態

蝦皮把免運費當常態，且商家數量非常多，同一商品會有幾十個甚至上百賣家，形成賣家互相降價競爭，變成所有賣家一起打價格戰。

電商業者說，民眾透過電商消費，每個人的手機都有多個電商Ａｐｐ，就是因為對價格敏感度極高，「哪邊便宜就去哪邊買」，會員忠誠度並不算太高；而台灣電商耕耘多年，不願意以破壞式的價格、犧牲獲利去搶經營已久的市場，因此這場仗打得極為辛苦。

momo 拒短線虧本競爭

momo總經理谷元宏表示，不會去進行這種價格戰，價格戰只能短期，最後還是要回到基本運作，「外來者想要用價格戰把對手逼退市場，但現在檯面上的業者，都不是短時間內可以做到的。」

谷元宏說，電商的商品不能比對手貴，但也不可能每天都比對手便宜，這種流血式的虧本競爭並不正常，長久下來還是要回到有合理的利潤空間才行。

也有業者直言，價格戰通常是新進業者搶市場的利器，或是市場老大、老二之間的商戰手段，但當新進者的市占率成長已經趨緩甚至停滯，價格戰的意義就不大了。

至於電商之間的價格競爭會持續多久，業者認為，應該最多只有一至兩年的時間，因為消費者已習慣有免運、折價券與點數回饋等優惠，只能盡可能的先鞏固客群，再慢慢減少優惠，同時也改採精準打擊為重點。

PChome 主打消費信任

網路家庭PChome也說，補貼不是唯一王道，電商的長期經營仍需要回到消費者信任、履約能力與日常服務價值。

電商 酷澎 momo 蝦皮 PChome

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