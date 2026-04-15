品牌商「有感漲價」 業界憂本季 PC 出貨不妙

PC品牌商在今年第1季採取「無感漲價」，但因低價記憶體庫存耗盡，第2季開始大幅調漲產品價格，普遍呈現雙位數「有感漲價」，惟在消費者、通路商已提前採購下，本季PC市場需求引發業界擔憂。

事實上，今年第1季已有PC品牌商悄悄漲價，但由於漲幅有限，消費者實際感受不深，但隨著品牌商多數低價記憶體庫存於第1季耗盡，加上記憶體、固態硬碟(SSD)及CPU持續呈現缺貨漲價態勢，且短期間看不到價格回落跡象，在龐大新增成本壓力下，也讓PC品牌商3月起紛紛喊出雙位數漲價的訊號。

華碩（2357）在3月底示警，在零組件持續上漲壓力下，第2季台灣市場PC產品將漲價25%~30%以上，且下半年漲勢恐將持續，不只華碩，宏碁（2353）、微星（2377）及技嘉（2376）等品牌廠皆已證實將調漲售價，平均漲幅達雙位數。

不過，也正因市場預期PC將漲價，且後續可能還會調漲價格，因此不論華碩或宏碁，今年第1季PC業務都出現「淡季不淡」情況，凸顯通路商及消費者提前購機，帶動品牌業者首季PC出貨量。只是在消費者提前購機後，加上品牌商於第2季大幅漲價，恐將進一步打擊PC整體市場需求。