快訊

兒童托育服務法三讀…虐兒最高重罰60萬元 公布姓名

聽新聞
0:00 / 0:00

品牌商「有感漲價」 業界憂本季 PC 出貨不妙

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌商在今年第1季採取「無感漲價」，但因低價記憶體庫存耗盡，第2季開始大幅調漲產品價格，普遍呈現雙位數「有感漲價」，惟在消費者、通路商已提前採購下，本季PC市場需求引發業界擔憂。

事實上，今年第1季已有PC品牌商悄悄漲價，但由於漲幅有限，消費者實際感受不深，但隨著品牌商多數低價記憶體庫存於第1季耗盡，加上記憶體、固態硬碟(SSD)及CPU持續呈現缺貨漲價態勢，且短期間看不到價格回落跡象，在龐大新增成本壓力下，也讓PC品牌商3月起紛紛喊出雙位數漲價的訊號。

華碩（2357）在3月底示警，在零組件持續上漲壓力下，第2季台灣市場PC產品將漲價25%~30%以上，且下半年漲勢恐將持續，不只華碩，宏碁（2353）、微星（2377）及技嘉（2376）等品牌廠皆已證實將調漲售價，平均漲幅達雙位數。

不過，也正因市場預期PC將漲價，且後續可能還會調漲價格，因此不論華碩或宏碁，今年第1季PC業務都出現「淡季不淡」情況，凸顯通路商及消費者提前購機，帶動品牌業者首季PC出貨量。只是在消費者提前購機後，加上品牌商於第2季大幅漲價，恐將進一步打擊PC整體市場需求。

華碩

延伸閱讀

華為、蘋果未漲價 大陸第1季手機出貨量位居前2

南亞科 Q2 毛利率叩關七成 預期 DRAM報 價續漲 獲利表現可期

買足8成記憶體！融程電呂谷清：大客戶猛下長單、訂單能見度創新高

南亞科法說會／首季EPS再創新高 李培瑛：本季DRAM價格可望續漲雙位數

相關新聞

電商土洋大戰…外商拚補貼搶攤 本土商打服務戰對抗

國內電商市場競爭激烈，面對酷澎等外來業者透過強勢的補貼策略搶占市場，讓本土業者吃足苦頭，但本土業者認為，流血式價格戰不會長時間持續，當大家價格都差不多時，要比營運和效率，另一關鍵則是服務品質，也就是物流速度。

全聯、統一跨足電商 靠「生態系戰略」搶市

相較其他國家，台灣電商滲透率偏低，市場大有拓展空間，而在ＯＭＯ（虛實整合）潮流下，實體通路巨頭如統一、全聯也積極布局電商通路，全聯旗下「全電商」會員數已突破百萬，並預計於四月底推出改版Ａｐｐ，「PXGo!全聯線上購」將改版為「全電商Ａｐｐ」，帶動線上購物服務全面升級；統一也推出以「生活品牌平台」為核心定位的uniopen生活服務平台，被認為是統一集團電商整合起點。

AI投資大潮…總金額上看32兆元 帶旺緯創、英業達等台鏈

彭博預估，未來一年內，全球AI基礎設施資本支出總金額上看1兆美元（約新台幣32兆元），由亞馬遜、微軟及Meta等主要雲端服務供應商（CSP）扮演投資火車頭。法人看好，AI資本支出爆發，鴻海、廣達、緯創及英業達等台廠將跟著旺。

記憶體大漲…微軟NB漲價30% 牽動代工廠廣達、和碩後市

微軟宣布大幅調漲Surface品牌系列筆電價格，漲幅逾30%，成為最新一家因記憶體價格大漲、而轉嫁成本的PC品牌廠。法人憂心，漲價恐影響終端買氣，牽動組裝代工廠廣達、和碩後市營運表現。

雲端大咖啟動 AI 大投資 關鍵元件廠全速喊衝

雲端大咖啟動大投資，不僅台系組裝廠接單動能強勁，同步帶旺散熱、電源、光通訊、連接線材等關鍵元件供應商出貨，雙鴻、奇鋐、台達電、光寶、光聖、華星光、貿聯-KY等台廠後市喊衝。

甲骨文挺燃料電池與 Bloom Energy 擴大合作 康舒、高力跟著沾光

美國燃料電池大廠Bloom Energy宣布與甲骨文擴大合作，將供應高達2.8GW（10億瓦）的燃料電池系統，以支應甲骨文的AI資料中心運作，凸顯在AI大缺電時代，燃料電池需求強勁，躍居AI供電要角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。