記憶體大漲…微軟NB漲價30% 牽動代工廠廣達、和碩後市

微軟宣布大幅調漲Surface品牌系列筆電價格，漲幅逾30%，成為最新一家因記憶體價格大漲、而轉嫁成本的PC品牌廠。法人憂心，漲價恐影響終端買氣，牽動組裝代工廠廣達（2382）、和碩（4938）後市營運表現。

隨新價格生效，微軟已不再提供任何低於1,000美元的Surface裝置，與蘋果近日推出的平價筆電MacBook Neo形成強烈對比；MacBook Neo售價僅599美元，很可能因此顛覆平價電腦市場。

主打平價且輕巧的12吋Surface Pro去年上市時起售價為800美元，如今售價已漲至1,050美元起，漲幅超過30%。

舊款產品也漲價：13吋的Surface Pro第11代現售1,500美元，比2024年上市時的1,000美元，貴了數百美元。最新一代的13.8 吋Surface Laptop則大漲500美元。

微軟表示，由於近日記憶體和零件成本上漲，Surface開始更新Microsoft.com網站上現有硬體系列產品的售價。」

微軟說，雖然目標是維持價格穩定，但仍會根據「市場狀況和營運成本」等多重因素，定期檢視並評估Surface產品定價。

調整後的價格可視為微軟下一批Surface硬體成本的新基準，該公司預計在未來幾周內發表新款Surface系列裝置。

微軟從未將Surface系列定位為平價選擇，相對於其他微軟陣營的PC，微軟產品雖在設計上有獨到之處，但同樣的內裝配備，價格卻普遍偏高，加上微軟經營重心偏重軟體及雲端服務，這也造成Surface硬體多年來無法有效放量。

微軟從未公布Surface系列出貨量，業界普遍預估其年出貨量頂多幾百萬台規模，在整體PC市占率不到5%，微軟Surface系列產品由和碩及廣達代工製造。

和碩共同執行長鄧國彥先前指出，第2季預期筆電與PC產品出貨將回升；全年來看，筆電由於有新客戶及新專案加入，將呈現逐季成長，但仍受到地緣政治、記憶體供貨影響。

廣達今年首季筆電出貨1,000萬台，季減約8.3％，年減7.4％，優於公司預期。法人指出，蘋果近期推出的筆電主要由廣達代工交貨，成功推升廣達首季筆電出貨表現，若後續美系客戶追加訂單，廣達有機會持續受惠，並成為今年筆電業務主要動能之一。