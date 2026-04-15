快訊

兒童托育服務法三讀…虐兒最高重罰60萬元 公布姓名

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體大漲…微軟NB漲價30% 牽動代工廠廣達、和碩後市

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者吳凱中／綜合報導
微軟宣布大幅調漲Surface品牌系列筆電價格，漲幅逾30%，成為最新一家因記憶體價格大漲、而轉嫁成本的PC品牌廠。路透
微軟宣布大幅調漲Surface品牌系列筆電價格，漲幅逾30%，成為最新一家因記憶體價格大漲、而轉嫁成本的PC品牌廠。路透

微軟宣布大幅調漲Surface品牌系列筆電價格，漲幅逾30%，成為最新一家因記憶體價格大漲、而轉嫁成本的PC品牌廠。法人憂心，漲價恐影響終端買氣，牽動組裝代工廠廣達（2382）、和碩（4938）後市營運表現。

隨新價格生效，微軟已不再提供任何低於1,000美元的Surface裝置，與蘋果近日推出的平價筆電MacBook Neo形成強烈對比；MacBook Neo售價僅599美元，很可能因此顛覆平價電腦市場。

主打平價且輕巧的12吋Surface Pro去年上市時起售價為800美元，如今售價已漲至1,050美元起，漲幅超過30%。

舊款產品也漲價：13吋的Surface Pro第11代現售1,500美元，比2024年上市時的1,000美元，貴了數百美元。最新一代的13.8 吋Surface Laptop則大漲500美元。

微軟表示，由於近日記憶體和零件成本上漲，Surface開始更新Microsoft.com網站上現有硬體系列產品的售價。」

微軟說，雖然目標是維持價格穩定，但仍會根據「市場狀況和營運成本」等多重因素，定期檢視並評估Surface產品定價。

調整後的價格可視為微軟下一批Surface硬體成本的新基準，該公司預計在未來幾周內發表新款Surface系列裝置。

微軟從未將Surface系列定位為平價選擇，相對於其他微軟陣營的PC，微軟產品雖在設計上有獨到之處，但同樣的內裝配備，價格卻普遍偏高，加上微軟經營重心偏重軟體及雲端服務，這也造成Surface硬體多年來無法有效放量。

微軟從未公布Surface系列出貨量，業界普遍預估其年出貨量頂多幾百萬台規模，在整體PC市占率不到5%，微軟Surface系列產品由和碩及廣達代工製造。

和碩共同執行長鄧國彥先前指出，第2季預期筆電與PC產品出貨將回升；全年來看，筆電由於有新客戶及新專案加入，將呈現逐季成長，但仍受到地緣政治、記憶體供貨影響。

廣達今年首季筆電出貨1,000萬台，季減約8.3％，年減7.4％，優於公司預期。法人指出，蘋果近期推出的筆電主要由廣達代工交貨，成功推升廣達首季筆電出貨表現，若後續美系客戶追加訂單，廣達有機會持續受惠，並成為今年筆電業務主要動能之一。

蘋果 廣達 Surface

延伸閱讀

AI助長記憶體晶片荒 微軟Surface售價大跳漲、千美元以下機型正式絕跡

南亞科 Q2 毛利率叩關七成 預期 DRAM報 價續漲 獲利表現可期

汎瑋攻電子材料 業績揚

AI伺服器需求暢旺　廣達、緯創3月營收寫新高

相關新聞

電商土洋大戰…外商拚補貼搶攤 本土商打服務戰對抗

國內電商市場競爭激烈，面對酷澎等外來業者透過強勢的補貼策略搶占市場，讓本土業者吃足苦頭，但本土業者認為，流血式價格戰不會長時間持續，當大家價格都差不多時，要比營運和效率，另一關鍵則是服務品質，也就是物流速度。

全聯、統一跨足電商 靠「生態系戰略」搶市

相較其他國家，台灣電商滲透率偏低，市場大有拓展空間，而在ＯＭＯ（虛實整合）潮流下，實體通路巨頭如統一、全聯也積極布局電商通路，全聯旗下「全電商」會員數已突破百萬，並預計於四月底推出改版Ａｐｐ，「PXGo!全聯線上購」將改版為「全電商Ａｐｐ」，帶動線上購物服務全面升級；統一也推出以「生活品牌平台」為核心定位的uniopen生活服務平台，被認為是統一集團電商整合起點。

AI投資大潮…總金額上看32兆元 帶旺緯創、英業達等台鏈

彭博預估，未來一年內，全球AI基礎設施資本支出總金額上看1兆美元（約新台幣32兆元），由亞馬遜、微軟及Meta等主要雲端服務供應商（CSP）扮演投資火車頭。法人看好，AI資本支出爆發，鴻海、廣達、緯創及英業達等台廠將跟著旺。

記憶體大漲…微軟NB漲價30% 牽動代工廠廣達、和碩後市

微軟宣布大幅調漲Surface品牌系列筆電價格，漲幅逾30%，成為最新一家因記憶體價格大漲、而轉嫁成本的PC品牌廠。法人憂心，漲價恐影響終端買氣，牽動組裝代工廠廣達、和碩後市營運表現。

雲端大咖啟動 AI 大投資 關鍵元件廠全速喊衝

雲端大咖啟動大投資，不僅台系組裝廠接單動能強勁，同步帶旺散熱、電源、光通訊、連接線材等關鍵元件供應商出貨，雙鴻、奇鋐、台達電、光寶、光聖、華星光、貿聯-KY等台廠後市喊衝。

甲骨文挺燃料電池與 Bloom Energy 擴大合作 康舒、高力跟著沾光

美國燃料電池大廠Bloom Energy宣布與甲骨文擴大合作，將供應高達2.8GW（10億瓦）的燃料電池系統，以支應甲骨文的AI資料中心運作，凸顯在AI大缺電時代，燃料電池需求強勁，躍居AI供電要角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。