鴻海、金仁寶、行競秀肌肉搶EV商機 仁寶SYLUX新創手握兩大美系車廠

鴻海（2317）、金仁寶、行競科技加速布局電動車版圖！鴻海擴大規模參與臺北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI），展示從關鍵零件到整車一條龍自製率，金仁寶集團4成員首度合體參展，展出汽車熱成像模組、電源轉換、與造龍合作推智慧儀表，行競科技則首度在台展示第二代IMMERSIOTM CTP液冷電池系統。

鴻海2026年擴大展出，成車用電子展最大單一參展業者，比去年增30%攤位面積，發言人巫俊毅指出，鴻海從電池到天線，展出28項關鍵產品，目的是對外展示鴻海的自製率以及垂直整合完整能力從整車設計、關鍵零組件（電池、模組）、智慧座艙與智慧駕駛等解決方案，一路延伸到整車製造，展示完整「一條龍服務」能力，擴大產業話語權。

現場展示MODEL C車款將於北美首發。「過去在燃油車時代，台灣缺乏市場與相關技術，難以做出完整的車輛。但進入電動車時代後，台灣可以充分發揮在電子產業高度發展的優勢。」他指出，鴻海和發廠規劃磷酸鋰鐵電池組產能1.27GWh，由於電池占整車30～35％成本，投產後將對自製率跟成本有進一步掌握。

目前鴻海電池模組230Ah已在電巴及中華汽車商用貨車上使用，而乘用車電池模組則還在鴻華認證中，另外電池模組也可用於儲能系統320Ah，後續量產規模正爬升中。

巫俊毅表示，過去幾年電動車價格大幅下跌幾十個百分比之後，許多車廠發現已經無法繼續沿用過去引以為傲的營運模式，傳統車廠將複製1990年代PC委外的模式，出現專業分工。

巫俊毅指出，鴻海相對五年前規模，目前在全世界24個國家擁有241個營運據點，成長超過70%，足以因應中東戰局及原物料大漲的挑戰。即便電動車市場競爭激烈，他認為市場夠大，將是集團下一個世代重要成長動能，現場也有外籍記者詢問鴻海是否前進巴西賣電車？他則回應表示巴西人口龐大，鴻海會尋求當地夥伴合作進軍巴西市場。

金仁寶集團大合體！仁寶子公司SYLUX首度現身

金寶集團旗下金寶電子、康舒科技與泰金寶則罕見與仁寶合體參展「台北國際車用電子展」，金寶與泰金寶合作展出用最新 ARM 架構處理器，可依需求支援 Linux 或 Android Automotive 作業系統的智慧座艙儀表板，另與台灣大型兩輪車儀表系統商造隆合作地形車AI智慧顯示器，搶吃國際車廠供應鏈。

康舒展出與美國充電樁大廠ChargePoint 合作的解決方案，展現串聯車載電力與充電基礎設施的整合能力，另外也發表400V及800V車載電源轉換器DC/DC，以及將DC/DC轉換器與車載充電器整合在一起的「二合一」產品，以及針對卡車推出的48V產品。康舒電源轉換器客戶包括日本、歐洲與美國的客戶，包括美國電動車新創，以及歐洲一線大型車廠。

而另一備受矚目的是仁寶今年3月將車電人工智慧處分割成立的「汽車紅外線技術公司SYLUX」，該公司已在美國成立公司，後續也將在台灣、日本、韓國、歐洲設立分公司，總部落腳美國並在亞特蘭大有產線，凸顯專注北美車廠客戶定位。

SYLUX此次也首度展出紅外線熱成像攝影機，利用紅外線感測與人工智慧感知技術，在夜間、低光源及惡劣天候下仍可穩定運作感測路上動物，確保車用安全，公司表示，目前該技術能偵測200米距離以內溫度判斷是否需避障，美國兩大車廠GM及福特都已列為配備，若工程車更需要4顆市場潛力大。

行競是浸沒式電池系統方案供應商，台北國際車用電子展首度在台展出最新浸構一體架構電池平台，透過放在一台重構升級的 1969 年電動 Camaro 車中，展示其性能。

行競主管透露，行競的電池平台已導入將量產的 Caterham Project V車款中，除乘用車外，相同核心架構也會在非公路重型載具、船舶系統、關鍵任務型儲能系統（ESS）、AI 資料中心備援電源（BBU）以及無人機（UAV）等高強度場域進行驗證。

鴻海和發廠開發的三種規模電池模組。記者王郁倫／攝影

金寶、仁寶、康舒、與泰金寶都同步參與臺北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）。記者王郁倫／攝影

泰金寶與造隆、資策會合作進軍兩輪及四輪地型車智慧儀表市場。記者王郁倫／攝影

仁寶成立美國SYLUX公司，搶吃整合紅外線感測與人工智慧感知技術的熱成像模組商機，目前該新創已手握兩大北美客戶。記者王郁倫／攝影

鴻海已經提供中華汽車貨卡車用電池模組。記者王郁倫／攝影