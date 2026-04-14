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艾芯軟體正式在台設立辦公室 攜手台灣企業推動IoT資安新標準

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Exein創辦人暨執行長Gianni Cuozzo。圖／Exein提供
Exein創辦人暨執行長Gianni Cuozzo。圖／Exein提供

義大利資安業者Exein（艾芯軟體）今日宣布，正式於台灣設立亞太區營運中心暨台北辦公室，攜手台灣及亞太地區合作夥伴，推動執行階段資安成為物聯網（IoT）生態系中的全球新標準。

隨著歐盟資安韌性法（CRA）等國際法規的推進，裝置端資安已成為全球產業高度關注的核心議題。Exein致力結合台灣在全球半導體與電子製造領域的領先地位與戰略優勢，加速執行階段資安技術的應用與落地，並強化IoT資安生態系。這將協助台灣及亞太地區製造商有效因應「security by design」的要求，支援其進入歐洲等國際市場，並將資安防護能力直接內建於裝置端。

IoT應用快速普及，預估至2030年全球將有超過250億台連網裝置，此一成長亦同步擴大攻擊面，約三分之一的資安漏洞與IoT裝置相關，使裝置端成為資安攻擊的重要入口。

Exein透過提供人工智慧（AI）驅動的執行階段防護技術來因應此一挑戰，該技術可直接嵌入裝置與韌體中，可於裝置運作期間即時偵測異常行為與潛在威脅，並將效能影響控制在1%以下，協助製造商在符合全球資安法規同時，同步達到各項合規要求。

亞太市場已成為Exein的重要成長動能，目前貢獻Exein全球近50%營收，並於2025年達成五倍成長。在此背景下，台灣憑藉其在半導體與電子製造供應鏈中的關鍵地位，已成為全球裝置資安導入的重要樞紐，同時也是推動全球資安標準輸出的關鍵據點。

Exein創辦人暨執行長Gianni Cuozzo表示，拓展亞太市場是Exein全球發展的重要里程碑。台灣位在全球科技供應鏈的核心位置，在此建立據點，使我們能與推動下一世代連網裝置發展的企業更緊密合作。隨著IoT持續成長，資安能力亦必須同步擴展並成為基礎能力，「我們的目標是推動執行階段資安成為全球標準，而亞太地區將在此過程中扮演關鍵角色。」

Exein亞太暨日本副總裁莊景明指出，對於台灣及整個亞太地區的製造商而言，符合歐盟「資安韌性法」等法規已成為進入全球市場的關鍵條件。Exein透過將資安能力內建於裝置中，協助企業從產品設計初期即符合合規要求，並持續強化區域資安生態系，攜手聯發科技、信驊科技及領先OEM與系統生態整合夥伴，持續推動執行階段資安成為供應鏈中的標準能力。

OEM 資安 歐盟

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