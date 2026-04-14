威盛攜手亞勁、漢裕航 發表全球首創「AI雙監控伸縮充電樁」

全球邊緣 AI 運算領導廠商威盛電子今日宣布，公司憑藉深厚的演算法研發與實務經驗，攜手電動車維修與車規產品開發的專家亞勁車電與漢裕航，於 2026 台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）展位世貿展覽館一館 K0222，首度公開亮相 「雙監控安全伸縮充電樁」，為電動車充電安全提供全方位的智能防護解決方案。

智慧化設計的「雙監控安全伸縮充電樁」，結合威盛電子提供的RGB影像與IR熱影像雙重監控系統，可在充電過程中即時偵測充電槍與充電座的連接狀態，並監控可能出現的異常溫度或設備異常情形；同時透過IR熱影像儀監測電動車車輛底部電池溫度變化及早發現過熱或異常狀況，降低電池熱失控風險。所有監測數據再結合威盛電子高效能影像辨識與AI邊緣運算技術進行即時分析，使充電場域能即時掌握設備運作與充電狀態，進一步提升整體充電安全性與管理效率。

此外，充電槍採用伸縮式設計，可依不同車型與停車位置靈活調整充電線長度，提升使用便利性並減少線材磨損；同時搭載「智慧資訊面板」，可作為品牌廣告投放、充電指引與公共政策資訊發布的平台，使充電站在能源補給之外，也能成為智慧城市中的資訊服務節點。

威盛電子AI 事業發展處黃宗慶處長表示，「我們很高興能與亞勁及漢裕航合作，將威盛的邊緣 AI 運算與影像技術應用於電動車基礎建設。透過『人工智慧』的核心技術落實安全的理念，我們不僅能解決車主的充電安全疑慮，更能協助營運商以智慧化方案提升管理效率，共同推動智能移動的未來。」

亞勁車電執行長表示，「亞勁長期深耕電動車維修與車規產品開發，透過與威盛電子的策略合作，將其強大的 AI 邊緣運算與熱顯像辨識技術，整合進我們的智慧充電與電池維修平台，我們成功打造出一套從基礎設施監控、車輛安全診斷到專業維保服務的完整解決方案（Total Solution）實現我們和威盛為全球買家提供了一個具備高度信賴感與營運價值的智慧移動生態系。」