威盛攜手亞勁、漢裕航 發表AI雙監控伸縮充電樁

IC設計廠威盛今天宣布，於2026台北國際汽機車零配件展，與亞勁車電和漢裕航合作展示雙監控安全伸縮充電樁，為電動車充電安全提供全方位的智慧防護解決方案。

威盛指出，智慧化設計的雙監控安全伸縮充電樁，結合威盛提供的RGB影像與IR熱影像雙重監控系統，可在充電過程中即時偵測充電槍與充電座的連接狀態，並監控可能出現的異常溫度或設備異常情形；同時可監測電動車車輛底部電池溫度變化及早發現過熱或異常狀況，降低電池熱失控風險。

威盛表示，所有監測數據再結合威盛高效能影像辨識與人工智慧（AI）邊緣運算技術進行即時分析，使充電場域能即時掌握設備運作與充電狀態，進一步提升整體充電安全性與管理效率。

此外，充電槍採用伸縮式設計，可依不同車型與停車位置靈活調整充電線長度，提升使用便利性並減少線材磨損；同時搭載智慧資訊面板，可作為品牌廣告投放、充電指引與公共政策資訊發布的平台，使充電站在能源補給之外，也能成為智慧城市中的資訊服務點。